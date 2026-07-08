El actor Alfonso Herrera de 42 años de edad, se pronunció sobre la polémica de Eduardo Feinmann por haber pronunciado su odio hacia los mexicanos en el marco del Mundial 2026.

Alfonso Herrera aseguró que los dichos del argentino Eduardo Feinmann, dicen más de él. Asimismo, calificó que sus palabras vienen desde la ignorancia “autorizada” por tener un micrófono en frente.

Alfonso Herrera responde a Eduardo Feinmann tras haber pronunciado su odio hacia México

El actor mexicano, Alfonso Herrera, además de ser amante del futbol, es activista en temas de derechos humanos, migración, refugiados, entre otros, por lo que su postura a los dichos de Eduardo Feinmann no pudieron faltar.

El que el periodista argentino haya demeritado a México y en días pasados asegurado que cárteles habían amenazado a Ecuador para dejarse ganar por la selección nacional, llevó a Alfonso Herrera a exhibir la ignorancia desde donde habla Feinmann.

Con un video que retoma las palabras de odio del periodista hacia México, Alfonso Herrera expuso que a su perspectiva, lo pronunciado “no es una opinión valiente ni un análisis inteligente”.

El actor explicó que a su parecer, lo que Eduardo Feinmann hizo es hablar desde la ignorancia por tener un micrófono enfrente y con dichos envueltos en prejuicios.

Asimismo, Alfonso Herrera explicó que las palabras de odio de Eduardo Feinmann hablan más de él que de un país como México.

“Llamar “detestable” a todo un país no es una opinión valiente ni un análisis inteligente. Es el recurso de quien sustituye los argumentos por los perjuicios. La ignorancia, cuando además se siente autorizada para hablar desde un micrófono, termina haciendo el ridículo. México no queda retratado por este ser; quien queda retratado es él”. Alfonso Herrera, actor.