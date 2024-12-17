Luigi Mangione, detenido por ser el presunto asesino de Brian Thompson —director ejecutivo de la aseguradora médica UnitedHealthcare— en Nueva York, fue acusado de terrorismo.

Lo anterior debido a que los fiscales señalaron al joven que fue detenido en un McDonalds de Altoona, Pensilvania, de haber cometido el asesinato con supuestas intenciones terroristas.

Cabe destacar que previamente, las autoridades imputaron a Luigi Mangione otros 5 cargos derivados del presunto asesinato del CEO UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Luigi Mangione (AP)

¿Quién es Luigi Mangione?

Luigi Mangione es el presunto asesino de Brian Thompson, CEO de UnitedHeathcare, una empresa de seguros de médicos.

Su foto fue difundida claramente en medios de comunicación tras en asesinato que le dio la vuelta al mundo.

El caso ha sido parte de la opinión pública no solo por haber matado a un importante ejecutivo de una poderosa empresa, sino por su sonrisa y la presunta tranquilidad con la que ejecutó sus acciones.

¿Qué edad tiene Luigi Mangione?

Luigi Mangione tiene 26 años de edad, quien portaba identificaciones del estado de New Jersey.

Estas identificaciones eran falsas por lo que aún se desconoce si efectivamente era residente de ese estado o solo fue parte de su plan para evitar ser identificado con facilidad.

¿Quién es la esposa Luigi Mangione?

Se desconoce si Luigi Mangione tiene esposa o pareja.

¿Qué signo zodiacal es Luigi Mangione?

Jessica Tisch, comisionada de la Policía de Nueva York, solo informó que ya se sabía el nombre que Luigi Mangione tiene 26 años, luego de anunciar que portaba identificaciones falsas. Por lo pronto son muchos los datos de su persona que son desconocidos.

¿Cuántos hijos tiene Luigi Mangione?

Se desconocen datos personales y familiares de Luigi Mangione.

Luigi Mangione (AP)

¿Qué estudió Luigi Mangione?

Aún se desconocen los estudios formales de Luigi Mangione. Aparentemente habría leído el libro ‘Delay, Deni, Defend’ que denuncia la forma de operar de las aseguradoras de salud.

En las balas usadas escribió las palabras “negar”, “defender” “deponer”, presuntamente relacionadas el mencionado libro.

¿En qué ha trabajado Luigi Mangione?

Se desconoce en qué ha trabajado Luigi Mangione pero aparentemente ha tenido una posición en contra de las compañías de salud por sus altos costos.

En un documento escrito a mano manifestaba que las aseguradoras tenían altos beneficios sobre la salud de sus clientes.

Autoridades imputan terrorismo a Luigi Mangione por asesinato de Brian Thompson

A poco más de una semana de la detención de Luigi Mangione por ser el presunto culpable de matar al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, el joven de 26 años fue acusado de un nuevo delito.

El martes 17 de diciembre, los fiscales encargados del caso que buscan trasladarlo a un tribunal de Nueva York, informaron que a Luigi Mangione se le imputó el delito de terrorismo

Al respecto, señalaron que la nueva acusación está prevista en la ley de Nueva York, toda vez que apuntaron que establece que se puede presentar dicho cargo dadas las características del caso.

En específico, dijeron que se puede presentar la acusación por que el crimen se habría cometido para “intimidar o coaccionar a una población civil” y para “influir en las políticas de una unidad de gobierno”.

En ese sentido, resaltaron que el asesinato de Brian Thompson, puede interpretarse como un acto de “intimidación o coacción”, para afectar la conducta de una unidad de gobierno.

A pesar del nuevo giro que podría darse en el proceso judicial en contra de Luigi Mangione, el abogado que lo representa en Nueva York no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.

Luigi Mangione señalado de matar a Brian Thompson, es acusado de otros 5 cargos

Además de ser sospechoso del asesinato de Brian Thompson, Luigi Mangione enfrenta otros 5 cargos, de acuerdo con la denuncia penal que fue publicada y entre los que se encuentran:

falsificación grave

portación de arma de fuego sin licencia

manipulación de registros

posesión de instrumentos de un delito

portar identificación falsa

Y es que al momento de ser arrestado, en la mochila de Luigi Mangione se encontraba una pistola negra, impresa en 3D, junto con un silenciador en el mismo color y de idéntica impresión.

Durante su primera comparecencia, Luigi Mangione se opuso a declarar; se determinó que no tenía derecho a fianza y que su próxima audiencia sería el 23 de diciembre, igualmente en Pensilvania.