La historia de una pareja que cargaba a sus bebés conectados a tanques de oxígeno en calles de la CDMX conmovió a miles en redes sociales.

Tras la viralización del video, se logró identificar a los padres y surgieron múltiples muestras de apoyo, entre ellas la promesa de regalarles un automóvil para facilitar el traslado de los menores de edad.

La madre agradeció las donaciones y pidió que la ayuda se dirija a otros bebés en condiciones similares, advirtiendo sobre posibles estafas.

Identifican a papás de los bebés con tanques de oxígeno

Esta historia comienza el 8 de enero, cuando la usuaria de redes Yessenia Barraza compartió el video que se viralizó de la pareja.

La creadora de contenido dijo haber grabado las imágenes desde un taxi de aplicación, revelando haber capturado el momento por lo difícil que le resultó ver la situación de la familia.

Pareja recibe apoyo tras viralizarse el video de sus bebés con tanques de oxígeno (Captura de video)

No tardó mucho para que la respuesta de las redes fuera inmediata. Y ahora, poco más diez días después se logró dar con la identidad de los padres.

Yessenia Barraza se puso en contacto con la familia, sorprendida de todo el alcance que tuvo su video en las redes sociales.

En medio de los comentarios positivos y la ayuda que internautas estaban ofreciendo a la pareja, resaltó la de Heriberto Vargas.

Heriberto Vargas es un vendedor de autos que prometió regalar un carro a la pareja.

Regalarán auto a la pareja para facilitar el traslado de sus bebés

Por me dio de su cuenta de Facebook, Heribero Vargas reafirmó su compromiso para ayudar a la familia que conmovió a todo México.

De acuerdo con su escrito, será entre el 6 y el 15 de febrero que será entregado a los padres de los bebés.

Incluso adelanto que “una televisora muy importante de México” se sumó a la situación para hacer el día de la entrega un “evento especial”.

Ya por último, Heriberto Vargas dijo hacer este acto con respeto y corazón.

Madre de los bebés abre cuenta de TikTok y agradece el apoyo

Tras las múltiples muestras de apoyo hizo una aparición Valeria, la madre de los mellizos.

Por medio de TikTok subió un video para agradecer a Yessenia Barraza por la difusión que le ha dado al caso y a Heriberto Vargas por ofrecer el auto.

La madre de los pequeños también agradeció a todos los usuarios de redes que los han llenado de bendiciones y buenos deseos.

De acuerdo con Valeria, más personas han ofrecido todo tipo de donaciones para la causa, sin embargo adelantó que el seguro de los bebés cubre todos lo que los pequeños necesita.

En este sentido, invitó a la comunidad a hacer tales donaciones a bebés que estén pasando por condiciones similares.

Del mismo modo, advirtió que ni ella ni su pareja están pidiendo transferencias ni ningún tipo de apoyo económico, por lo que advirtió para que internautas no caigan en estafas.