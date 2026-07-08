Luego de que los dichos de Eduardo Feinmann fueron expuestos en la conferencia del pueblo de hoy 8 de julio de 2026, el Detector de Mentiras expuso que la posición del argentino vendría con respaldo de Atlas Network.

El Detector de Mentiras de Infodemia ligó a Eduardo Feinmann y Ricardo Salinas Pliego por su vinculación con Atlas Network y el acceso que el dueño de TV Azteca habría dado a esta organización en México.

Detector de Mentiras vincula a Eduardo Feinmann, Javier Negre, Ricardo Salinas Pliego y Atlas Network

Debido a que Feinmann difundió el rumor tras el partido México vs Ecuador, de que cárteles mexicanos habían amenazado a los ecuatorianos, el Detector de Mentiras desestimó sus dichos.

Además de que en el Detector de Mentiras se comprobó que ni la FIFA ni Ecuador han hecho denuncias o pronunciamientos al respecto, lo calificó como una mentira.

Detector de Mentiras desmiente a Feinmann. (@infodemiaMex)

Sin embargo, a estos argumentos le sumaron el trato personal que Eduardo Feinmann y Ricardo Salinas Pliego han hecho como periodista-entrevistado, que incluyen declaraciones de derecha que desestiman el gobierno actual en México.

A ello también le suma una vinculación de Eduardo Feinmann con Javier Negre, un periodista de derecha en Argentina, y la participación que tienen activamente en eventos.

Asimismo, se añade que ha sido Ricardo Salinas Pliego quien le ha dado acceso a Javier Negre a México, por lo que su postura -común- se ve proyectada en el país.