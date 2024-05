Michael Cohen, es el ex abogado y testigo clave en el juicio de Donald Trump, quien es acusado por la actriz de cine porno, Stephanie Clifford o Stormy Daniels, de ofrecerle 130 mil dólares por su silencio sobre una presunta relación extramarital entre ambos 10 años atrás.

De acuerdo con la acusación, Donald Trump y Stormy Daniels habrían tenido un primer encuentro en en 2006 en Lake Tahoe, California, cuando estaban en un torneo de golf para celebridades y el magnate la invitó a su suite de hotel para cenar, donde mantuvieron relaciones sexuales.

Esta información fue confirmada por Michael Cohen, quien durante mucho tiempo fue el hombre de confianza de Donald Trump, pues ante el tribunal de Nueva York se declaró culpable de haberle entregado el dinero antes mencionado a la actriz como soborno.

Michael Cohen es un abogado que fungió como vocero del gobierno de Estados Unidos durante la gestión de Donald Trump; es originario de la ciudad de Long Island, Nueva York.

Cabe decir que la aceptación de culpabilidad de Cohen en el juicio de Trump se dio después del siguiente mensaje que publicó en redes sociales el 20 de junio, según el diario Daily Mail, pues fue borrado.

“Como hijo de un sobreviviente del Holocausto, las imágenes y sonidos de esta política de separaciones de familias son descorazonadores (...) Como hijo de un sobreviviente del Holocausto no tengo tolerancia al racismo. Que yo apoye a (Trump) no me convierte en racista”

