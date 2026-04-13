Astronautas de Artemis II se reunieron con sus familias en Huston tras 10 días de su misión lunar.

La misión Artemis II estuvo compuesta por los astronautas:

Astronautas de Artemis II se reúnen con sus familias en Huston tras misión lunar

La tripulación de Artemis II llegó a la Tierra el viernes 10 de abril y su tripulación regresó al Centro Espacial Johnson de la agencia de Huston.

Un día después de amerizar en el Océano Pacífico, la tripulación se pudo reunir con sus familias brevemente.

Tripulación de Artemis II (NASA)

Posteriormente, la tripulación fue recibida por el administrador de la NASA, Jared Isaacman y sus compañeros aplaudieron.

La tripulación de Artemis II fueron los primeros humanos en volar a la Luna desde el Apolo 17 en 1972.

La NASA inicia planes para el lanzamiento de Artemis III

El éxito de Artemis II era importante para la NASA, quienes ya preparan la misión Artemis III en el 2027, la cual contará con una nueva tripulación.

Esta misión practicará el acoplamiento de su cápsula con un módulo lunar en órbita alrededor de la Luna, con el fin de tener un alunizaje en 2028 con la misión Artemis IV.

Para el siguiente paso de las misiones Artemis, se estima que la NASA utilice los módulos diseñados por SpaceX de Elon Musk y Blue Origin de Jeff Bezos con la intención de llevar astronautas a la luna.