Los astronautas de Artemis II descendieron de la nave Orión sanos y salvos, por lo que ahora pasarán a pruebas médicas.

El amerizaje de la nave fue todo un éxito este viernes 10 de abril, junto con la evacuación de la tripulación que viajó a la Luna.

Reportan a astronautas de Artemis II sanos y salvos; pasan a pruebas médicas

La operación de extracción de los astronautas de Artemis II fue todo un éxito. Por lo que ahora pasarán a pruebas médicas para evaluar su estado de salud.

Después de que elementos de la NASA y la marina de Estados Unidos ll estabilizaron la cápsula Orión, los astronautas salieron sanos y salvos de la nave.

Astronautas de Artemis II, sanos y salvos, pasan a pruebas médicas (Captura de video)

La tripulación fue izada a helicópteros estadounidenses para ser trasladados al buque USS John P. Murtha.

Tras llegar a la embarcación, los astronautas se mostraron con buen ánimo luego de su histórica misión a la Luna y su exitoso regreso a la Tierra.

Tanto Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen se dirigieron por su propio pie, entre aplausos, a la zona de cuidados médicos para su evaluación.

Cada astronauta tendrá su propia enfermera que los revisará antes de regresar a tierra.

Una vez que la tripulación de Artemis II pase las pruebas médicas, abordará un avión de la NASA con destino al Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston.

Con su misión, los astronautas de Artemis II grabaron su nombre en la historia de las misiones a la Luna.