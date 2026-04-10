La NASA anunció que la tripulación de Artemis II regresará hoy, 10 abril del 2026 de su misión lunar, aterrizando en la Tierra, específicamente frente a la costa de San Diego, California en Estados Unidos en el Océano Pacífico.

De acuerdo con los datos de la NASA, Artemis II alcanzó el punto medio entre la Luna y la Tierra en su viaje de regreso, con amerizaje previsto para esta noche en el océano Pacífico frente a San Diego.

Artemis II: ¿cuándo regresa a la Tierra? Llega hoy después de 10 días de misión lunar

Tal y como la NASA reveló, se espera que la tripulación de astronautas de Artemis II, abordo de la nave Orión, aterrice esta noche en la Tierra después de estar 10 días en el espacio durante su misión lunar.

Asimismo se afirmó que en punto de las 6:42 am de este 10 de abril, los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA ya estaban el punto medio entre la Luna y la Tierra, marcado el regreso de la primera misión tripulada del programa Artemis pero ¿a que hora regresa?

La cápsula viaja a más de 4 mil 800 km/h y se prepara para un amerizaje programado este 10 de abril:

La tripulación Artemis II regresa este 10 de abril a las 8:07 p.m. ET, es decir a las 6:07 p.m. hora del centro de México.

Artemis II aterrizará hoy 10 de abril en la costa de San Diego, Estados Unidos (@NASA / X )

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Se espera que la tripulación de Artemis II aterrice en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, California; la operación contará con apoyo de la Marina de Estados Unidos.

Esta misión lunar probó con éxito los sistemas de la nave Orion en un vuelo alrededor de la Luna, sin alunizaje. siendo un paso clave para las futuras misiones tripuladas que llevarán humanos de nuevo a la superficie lunar y, eventualmente, a Marte.