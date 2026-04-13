La astronauta Christina Koch ha conmovido a sus seguidores, tras compartir un video con el emotivo reencuentro con su perro tras regresar a la Tierra.

Momento entre Christina Koch y su perro lleno de emoción y felicidad ante su reencuentro después de 10 días de no verse ante la misión Artemis II que cumplió con éxito de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por su siglas en inglés).

Christina Koch tiene emotivo reencuentro con su perro tras regresar a la Tierra

A través de sus redes sociales, la astronauta estadounidense Christina Koch compartió en video el emotivo reencuentro que tuvo con su perro, Sadie; tras días sin verse debido a su viaje a la Luna con la misión Artemis II.

Video en el que se puede ver la emoción del perro al reencuentro con Christina Koch con vueltas y saltos de alegría de parte de la mascota, sin embargo, la astronauta aseguró ser ella la más emocionada con esta reunión.

“Todavía estoy bastante segura de que yo fui la parte más feliz de este reencuentro. Sadie me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre ser un animal de apoyo emocional. No esperaba que eso fuese útil”. Christina Koch

Christina Koch y su perrito celebra su regreso a la Tierra en la playa

Además de compartir el emotivo reencuentro con su perro, tras regresar a la Tierra, la astronauta Christina Koch también celebró la reunión de una manera especial con su perro.

Luego de que en otro video, se le pudiera ver a Christina Koch y su perro celebrar su regreso a la Tierra en la playa.

Por lo que Christina Koch y su perro Sadie disfrutaron del agua y la arena en la playa corriendo y jugando, por lo que sin duda fue un momento feliz, para recordar después de su experiencia con Artemis II.