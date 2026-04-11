Este 10 de abril terminó la misión Artemis II de la NASA con el regreso de los astronautas a la Tierra a las 6:07 p.m., hora de la CDMX.

La misma NASA celebró el regreso a salvo de los astronautas de Artemis II con un mensaje en redes sociales.

NASA le dio la bienvenida a los astronautas de Artemis II

A través de su cuenta de X, la NASA le dio la bienvenida a todos los astronautas de Artemis II con un mensaje y un video de su amarizaje.

“Los astronautas de la misión Artemis II amerizaron a las 20:07 ET (00:07 UTC del 11 de abril), poniendo fin a su histórica misión de 10 días alrededor de la Luna”, se lee en la publicación.

Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy! 🫶



The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026

Con esto celebraron que todo salió de acuerdo con el plan con que estaba trazado la misión, algo a lo que se temía luego de varias pruebas fallidas.

Los astronautas cayeron cerca de las costas de California, donde fueron recogidos por personal de la NASA y de las autoridades locales.

Hasta donde se ha reportado, los cuatro miembros de la tripulación se encuentran en perfectas condiciones; iniciando el protocolo de reinserción al contexto terrestre.

La misión Artemis II de la NASA fue un éxito

Luego de 10 días, la misión Artemis II de la NASA terminó con gran éxito, pues el objetivo era rodear la Luna y regresar al planeta.

El fin de la misión Artemis II de la NASA era dar el primer paso para, en un futuro próximo, enviar una nave tripulada a la superficie de la Luna nuevamente.

Pero no solo eso, la idea es establecer una base lunar, la cual sirva de escala para lo que será la ambiciosa misión a Marte.

Donde se busca por fin alcanzar el planeta rojo con intención de que la humanidad lo pueda colonizar en algún momento.

Si bien se pretendía que todo esto tuviera grandes avances para el 2030, dificultades con las misiones Artemis han hecho que los planes se vayan retrasando.