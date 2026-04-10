La tripulación de Artemis II enfrentará peligroso reingreso a la Tierra: “será como un infierno”.

Este viernes 10 de abril en punto de las 6:07 de la tarde, hora del centro de México, será el amerizaje de la misión Artemis II en océano Pacífico.

Tripulación de Artemis II enfrentará peligroso reingreso a la Tierra

El reingreso de la nave Orión a la atmósfera terrestre será uno de los momentos desafiantes de toda la misión Artemis II.

Según detalla la NASA, el ingreso de Artemis II alcanzará velocidades cercanas a los 40 mil kilómetros por hora.

Artemis II (Jim WATSON / AFP / AFP)

Lo que provocará que los astronautas experimenten “un infierno” donde el escudo térmico de la nave Orión tendrá que soportar temperaturas de 2 mil 700 a 3 mil 000 grados Celsius.

Dichas temperaturas son generadas por la fricción y comprensión del aire al ingresar a la atmósfera de nuestro planeta.

Por lo que el correcto funcionamiento del escudo térmico de la nave Orión es fundamental para que los cuatro astronautas tengan un amerizaje exitoso.

Artemis II: NASA (NASA 'X' @NASA)

Administrador de la NASA llega a la zona de amerizaje de Artemis II

Jared Isaacman, administrador de la NASA, ya arribó a la zona de amerizaje de Artemis II previo a la llegada de los astronautas.

Personal de la NASA y la marina de Estados Unidos se coordina para que tanto el amerizaje como la extracción de los astronautas sea realice sin problemas.

La tripulación de Artemis II será llevada hacia un buque y posteriormente a una zona de cuidados médicos para ser evaluados.

Después, los astronautas de la misión Artemi II podrían arribar al Centro Espacial Johnson, aunque todo dependerá de su estado de salud.