Artemis II de la NASA realizó una maniobra final antes del amerizaje en el océano Pacífico.

Todo está listo para que Artemis II regrese a la Tierra después de su viaje a la Luna que duró 10 días.

Artemis II ejecuta maniobra final antes del amerizaje

Vía redes sociales se informó que Artemis II llevó a cabo una maniobra final antes del amerizaje en el océano Pacífico.

A las 12:53 de la tarde, tiempo del centro de México, se ejecutó el movimiento de retorno de Artemis II.

Tripulantes de la misión Artemis II (NASA)

Durante la maniobra se ajustó la trayectoria de la nave Orión para su entrada en la atmósfera terrestre.

La nave Orión prendió sus propulsores durante 8 segundos, produciendo un cambio de velocidad de 1.28 kilómetros por segundo para impulsar a Artemis II hacia la Tierra.

Los astronautas de Artemis II revisaron los procedimientos y supervisaron la configuración de Orión, así como los datos de navegación.

De acuerdo con la NASA, la tripulación de Artemis II sigue configurando la cabina para el reingreso y avanza con la lista de verificación de entrada a nuestro planeta.

¿A qué hora es el amerizaje de Artemis II?

El amerizaje de Artemis II está programado para ocurrir este viernes 10 de abril en punto de las 6:07 de la tarde, tiempo del centro de México.

Después de amerizar en la costa de California, se dará la extracción de los astronautas.

Helicópteros, buzos de la marina estadounidense y el equipo de operaciones en aguas abiertas de la NASA acudirán a la cápsula para sacar a la tripulación de Artemis II.

Tras estabilizar a la nave Orión, los astronautas serán subidos a un helicóptero que los llevará a un buque.

Al arribar al buque, se les trasladará a una una zona de cuidados médicos para su evaluación, y luego arribarían al Centro Espacial Johnson.