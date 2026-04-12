Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que ordenó el bloqueo del estrecho de Ormuz mediante fuerzas navales estadounidenses, en respuesta a la presunta colocación de minas por parte de Irán que ponen en riesgo la navegación internacional.

A través de su red social Truth Social, el mandatario aseguró que no permitirá que su país sea “extorsionado” por Irán, tras acusarlo de obstaculizar el tránsito marítimo en una de las rutas petroleras más importantes del mundo.

La declaración ocurre después de una reunión entre funcionarios de alto nivel de Estados Unidos, Pakistán e Irán para negociar un posible cese al fuego, donde Trump acusó al gobierno iraní de negarse a abandonar su programa nuclear.

Trump advierte bloqueo naval y posibles ataques en el estrecho de Ormuz

Como respuesta a lo que calificó como una “extorsión”, Donald Trump informó que instruyó a las fuerzas navales estadounidenses a interceptar embarcaciones en aguas internacionales que hayan pagado algún tipo de peaje a Irán.

El mandatario advirtió que estas acciones incluirán impedir el paso por el estrecho de Ormuz y eliminar las minas que, según dijo, fueron colocadas por Irán.

“Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar” Donald Trump en Truth Social

Asimismo, lanzó una advertencia directa: cualquier ataque por parte de fuerzas iraníes contra buques civiles o militares será respondido por Estados Unidos.

Trump agregó que Irán “sabe cómo poner fin a esta situación”, insistiendo en que la solución pasa por abandonar su programa nuclear.

Trump inicia operación en el Estrecho de Ormuz; Irán advierte ataque (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Irán rechaza bloqueo del estrecho de Ormuz y muestra calma en la zona

Por su parte, el gobierno de Irán negó que exista un bloqueo en el estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos, tras las declaraciones de Donald Trump en Truth Social.

Las autoridades iraníes difundieron imágenes de vigilancia en las que se observa tránsito marítimo normal en la zona, una vía estratégica por donde circula una gran parte del suministro mundial de petróleo.