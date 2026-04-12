El político israelí Tzvika Fogel lanzó un reto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de las amenazas sobre un posible bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Fogel, diputado en Israel, reaccionó a las declaraciones de Trump, quien aseguró que su país podría impedir el tránsito en esta vía marítima internacional en respuesta a las tensiones con Irán.

Las declaraciones del mandatario estadounidense surgieron tras una reunión entre altos funcionarios de Estados Unidos e Irán, en la que se buscaba avanzar hacia un posible cese al fuego en la región.

Sin embargo, Trump justificó su postura al señalar que su país estaba siendo “extorsionado” por Irán, luego de reportes sobre la negativa de retirarse del programa nuclear y la presunta colocación de minas en el estrecho de Ormuz, lo que podría representar un mecanismo de presión en las negociaciones internacionales.

“Si vas a disparar, dispara”: el mensaje de Tzvika Fogel a Trump

A través de la red social X, Tzvika Fogel —quien también preside la Comisión de Seguridad Nacional de Israel— lanzó un mensaje directo al mandatario estadounidense.

“Si tienes que disparar, dispara. No hagas cuac”, escribió el político israelí, en referencia a las advertencias de Donald Trump sobre posibles ataques contra fuerzas iraníes o embarcaciones que representen una amenaza.

Donald, if you have to shoot, shoot. Don’t quack 🦆 — צביקה פוגל (@tzvikafoghel) April 12, 2026

Hasta el momento, el presidente de Estados Unidos no ha respondido públicamente a este mensaje.

Críticas previas de Tzvika Fogel a la estrategia de Trump frente a Irán

No es la primera vez que Tzvika Fogel critica a Donald Trump por su postura frente a Irán.

Medios israelíes han reportado que el diputado, junto con otros líderes políticos, considera que el conflicto podría generar consecuencias negativas a largo plazo para Israel.

Incluso, anteriormente, Fogel calificó a Trump como “pato” tras el anuncio de un cese al fuego que, según reportes, no se ha respetado completamente.

En este contexto, fuerzas de Israel han mantenido operaciones en Líbano, en medio de la tensión con el grupo Hezbolá al que el gobierno israelí considera una organización terrorista.

Ataques de Israel a Líbano en las últimas 24 horas han dejado 303 muertos (Michelle Rojas )

Cabe recordar que uno de los principales objetivos de Israel en este conflicto ha sido debilitar y desarmar a Hezbolá, lo que ha derivado en acciones militares incluso en escenarios donde se había planteado un alto al fuego.