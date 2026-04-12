El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia contra China en medio de la tensión internacional por el conflicto con Irán.

De acuerdo con una entrevista en Fox News, Donald Trump reaccionó a versiones de que China podría enviar armamento al régimen iraní; aunque dijo dudar de ese escenario, dejó claro que habrá consecuencias severas.

“Dudo que lo hagan pero, si los pillamos haciéndolo, les cae un arancel del 50%, que es una cantidad asombrosa.” Donald Trump

Trump advierte a China: aranceles del 50% si envía armas a Irán

El presidente Donald Trump expresó dudas sobre informes que indican que China prepara el envío de armas a Irán, pero lanzó una fuerte advertencia: si se confirma el suministro, impondrá de inmediato un arancel del 50%.

Esta declaración se produce en medio de un alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán tras más de un mes de intensos ataques.

El cese al fuego incluye condiciones como la reapertura del Estrecho de Ormuz, clave para el flujo global de petróleo, y busca abrir espacio a negociaciones para evitar una escalada mayor.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Bonnie Cash / EFE / EFE)

La advertencia de Trump se alinea con su política de presión económica, que contempla imponer tarifas a cualquier nación que brinde apoyo militar a Irán en un intento por aislar al país en medio del conflicto.

Trump advierte también sobre petróleo y poder energético

El presidente estadounidense Donald Trump también abordó el papel de China en el mercado energético y su relación con otros países como Venezuela.

“En cuanto a China se refiere, China puede enviar sus barcos hacia nosotros, China puede enviar sus barcos a Venezuela... tenemos mucho exceso de capacidad, y probablemente venderemos [el petróleo] por aún menos dinero”. Donald Trump

Estas declaraciones reflejan la estrategia de Estados Unidos de usar su capacidad energética como herramienta geopolítica, en paralelo a las presiones comerciales.

Pues durante la entrevista con Fox News, declaró que Estados Unidos cuenta con una importante sobreproducción de petróleo, lo que le permite ofrecer el crudo a precios más bajos a países como China.

De acuerdo con expertos, esta postura de Trump podría intensificar la competencia en el mercado global del petróleo, presionar los precios a la baja y afectar las relaciones con productores tradicionales como la OPEP.