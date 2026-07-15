La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Ariadna Montiel ha respondido a la DEA afirmando que los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón fueron los principales cómplices del Cártel de Sinaloa.

“Los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón fueron los principales cómplices del Cártel de Sinaloa, y fue de la mano de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y hoy preso en Estados Unidos, que ese grupo criminal creció y se fortaleció”. Ariadna Montiel, presidenta del CEN de Morena.

Palabras de Ariadna Montiel en respuesta a las recientes declaraciones de Terrance Cole, director de la DEA, quien alertó sobre una “conexión mortal” entre cárteles y gobierno mexicano durante la Cumbre de América Libre de Fentanilo, y donde señaló que son lo mismo.

Ariadna Montiel señala a Fox y Calderón como los verdaderos cómplices del Cártel de Sinaloa

Los verdaderos cómplices del Cártel de Sinaloa fueron Fox y Calderón, así es como Ariadna Montiel los señala ante las palabras de la DEA.

A lo que Ariadna Montiel recordó que fue durante el gobierno de Vicente Fox cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa se fugo de Puente Grande en 2001.

Incluso Ariadna Montiel señaló al Partido Acción Nacional (PAN) quienes hicieron candidata y diputada local a Lucero Guadalupe Sánchez, señalada como una de las parejas sentimentales del líder del Cártel de Sinaloa.

Por su parte, ante los señalamientos a Felipe Calderon, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel recalcó el nombre de Genaro García Luna y sus vínculos cercanos al cartel.

“Y no se olvida que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón era el principal socio cómplice de esta agrupación delictiva; hoy está detenido en Estados Unidos, justo acusado de estar en complicidad con ellos”. Ariadna Montiel, presidenta del CEN de Morena.

Ariadna Montiel revira a la DEA: Fox y Calderón, cómplices del Cártel de Sinaloa (@PartidoMorenaMx)

Ariadna Montiel respalda gobierno de Sheinbaum

Ariadna Montiel respaldó el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como el avance en acciones.

Por lo que Ariadna Montiel destacó que el gobierno de Sheinbaum se colocó entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa, “ al captar 41 mil millones de dólares, lo que es una muestra de la confianza en las políticas de su administración”.

En este sentido, Ariadna Montiel hizo un llamado a la unidad nacional “en defensa de nuestras hermanas y hermanos mexicanos en Estados Unidos, ante la pérdida de 17 connacionales en centros de detención y operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas”, finalizó.