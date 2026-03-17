El lunes 16 de marzo de 2026 se presentaron en un tribunal federal de Manhattan documentos que confirman un acuerdo entre Bank of America y víctimas de Jeffrey Epstein.

Aunque los términos no fueron revelados, la abogada Sigrid McCawley calificó el pacto como “un paso más en el camino a la justicia”.

El caso involucra al financiero Leon Black, cliente del banco, señalado por transferencias millonarias a Epstein que habrían facilitado su red de explotación.

El acuerdo coincide con la comparecencia de Black en el tribunal.

Cliente de Bank of America investigado por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Leon Black es un financiero multimillonario que ha sido cliente de Bank of America, siendo que su relación con el banco también estuvo bajo investigación por sus vínculos financieros con Epstein.

Pese no haber sido demandado directamente, sí fue señalado por McCawley como “testigo clave” en el caso.

Jeffrey Epstein (House Oversight Democrats / AFP)

La demanda contra Bank of America fue presentada en octubre pasado, acusando al banco de ignorar una transacción de 170 millones de dólares de Black a Epstein bajo conceptos de asesoría y planificación fiscal.

De acuerdo con la querella, esto permitió a Epstein “establecer la estructura financiera necesaria para operar su empresa de tráfico sexual”.

El acuerdo con las víctimas fue presentado el mismo día en el que Black tenía cita en el tribunal para emitir declaraciones por el caso.

Inicialmente el financiero debía presentarse diez días antes pero su abogado, Michael Carlinsky, pidió un plazo al juez alegando que se estaba llegando a un aucerdo entre ambas partes.

Jane Doe, la principal demandante de Epstein, señaló que entre 2011 y 2019 fue controlada y abusada por Jeffrey financiera, amocional, sexual y psicológicamente.

Según documentos presentados al tribunal, Epstein pagaba su renta y le daba ingresos a través de una cuenta de Bank of America.