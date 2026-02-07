Gabriela Rico Jiménez es la modelo mexicana que protagonizó un enigmático video.

Su nombre vuelve a ser tendencia por el caso Epstein, pues Gabriela Rico Jiménez acusaba a personas de comer carne humana.

¿Quién es Gabriela Rico Jiménez?

Gabriela Rico Jiménez es una modelo mexicana que trabajó en pasarelas y campañas locales, pero su nombre saltó a la fama tras un video viral captado en calles de Monterrey en el lejano año de 2009.

En aquel video, la modelo se mostraba descalza y alterada frente a un hotel de lujo, mientras denunciaba supuestos rituales satánicos y acusaciones contra las élites globales.

La grabación se difundió masivamente y generó un impacto inmediato; sin embargo, a Gabriela Rico Jiménez se le señaló como posible paciente psiquiátrica y en medio de un brote psicótico.

A pesar de lo anterior, el enigmático video de la modelo mexicana de quien ya no se supo nada más, quedó marcado en la memoria colectiva por las escalofriantes denuncias que hizo.

El nombre de nombre Gabriela Rico Jiménez permaneció asociado a contenidos de misterio y teorías conspirativas en foros digitales; sin embargo, en 2026 su caso regresó con fuerza.

Lo anterior debido a que sus dichos de 2009 tiene gran similitud con algunos de los hechos que se han revelado del caso Epstein, como los relacionados con las élites, los rituales y hasta el canibalismo.

¿Cuántos años tiene Gabriela Rico Jiménez?

De acuerdo con lo indicado en versiones no oficiales, Gabriela Rico Jiménez tenía 21 años cuando apareció en el video de 2009, por lo que en 2026 tendría alrededor de 38 años.

¿Gabriela Rico Jiménez estaba casada?

No existen registros públicos que confirmen que Gabriela Rico Jiménez estuviera casada, pues su vida personal permanece en gran parte desconocida.

¿Gabriela Rico Jiménez tuvo hijos?

No hay evidencia de que Gabriela Rico Jiménez haya tenido hijos, toda vez que las fuentes señalan que su vida privada sigue siendo un misterio tras su desaparición.

¿Qué estudió Gabriela Rico Jiménez?

No se tiene registro confirmado de que Gabriela Rico Jiménez haya cursado estudios formales o universitarios, pues las notas disponibles solo la describen como modelo mexicana.

¿En qué trabajó Gabriela Rico Jiménez?

En lo que respecta a su formación académica, solo se sabe el trabajo que Gabriela Rico Jiménez desempeñó como modelo en pasarelas y campañas locales antes del episodio viral de 2009.

Gabriela Rico Jiménez y su vínculo con el caso Epstein

En pleno 2026, el nombre de Gabriela Rico Jiménez volvió a aparecer en medios internacionales luego de la publicación de miles de documentos judiciales relacionados con el caso Jeffrey Epstein.

Entre los archivos se mencionan prácticas de rituales, abusos y referencias a élites globales, elementos que coincidían con las denuncias que la modelo había expresado en su video de 2009.

Jeffrey Epstein (Especial)

La similitud entre sus dichos y los testimonios oficiales ha provocado que se le vincule de forma indirecta con el caso Epstein, generando un nuevo interés en su figura y en aquel episodio viral.

Aunque no existe evidencia de contacto directo entre Gabriela Rico Jiménez y Epstein, la coincidencia temática mantiene su nombre vigente en foros digitales y medios que retoman la historia.