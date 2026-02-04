Durante una entrevista con Ricardo Rocha en la década de los 90, la actriz María Félix hizo una confesión que en la actualidad la vincula de manera indirecta con el caso Epstein.

“Yo comí carne humana una vez, pero de verdad” María Félix

María Félix hizo una polémica confesión sobre el canibalismo

Al liberarse los archivos del caso Epstein, se conocieron diversos expedientes que han generado estupor, uno de los más sonados el que hace referencia a supuestas prácticas de canibalismo.

Aun cuando gran parte de ese material ha sido clasificado como denuncias no verificadas o rumores, el tema sigue circulando ampliamente y ahora hasta la mexicana María Félix ha salido salpicada.

Lo anterior debido a que ha comenzado a circular un fragmento de una entrevista con Ricardo Rocha en la que la actriz confesó que comió carne humana en el año 1951.

Carlos Salinas de Gortari tiene una mansión en Marruecos según los archivos de Epstein.



¿Saben quién comió carne humana en Marruecos en 1951? María Félix pic.twitter.com/9AqWj6asni — KamaleonconK (@KamaleonconK_MX) February 3, 2026

De acuerdo con lo que dijo María Félix, tuvo esa experiencia de canibalismo en Marruecos, específicamente en la ciudad de Chauen, donde filmó la película “La Corona Negra”.

En su estancia por dicha localidad, dijo, fue invitada por un “moro notable” que tenía gusto por el consumo de carne humana y les dio a comerla sin que ella lo supiera.

A pesar de ello, Maria Félix confesó que le gustó comer la carne, por lo que al preguntar qué tipo de proteína era, le revelaron que se trataban de tejidos humanos.

El posible vínculo entre María Félix y Carlos Salinas de Gortari con el caso Epstein

Las declaraciones que María Félix hizo sobre el consumo de carne humana, han sido retomadas no solo por la liberación de expedientes del caso Epstein en los que se habla sobre presunto canibalismo.

Así ocurre debido a que en los archivos que se han dado a conocer, también aparece el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, a quien se le invitó a cenas privadas y reuniones sociales.

De la misma forma, en los documentos del caso Epstein se apunta que Carlos Salinas de Gortari sería propietario de una mansión en Marruecos, sí, donde María Felix comió carne humana.

Carlos Salinas de Gortari (@vix / YouTube)