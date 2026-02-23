Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el nombre de Juan Carlos Valencia González ha cobrado relevancia como posible sucesor al frente del CJNG.

Conocido como “El 03”, “El R3” o “El Plumas”, Estados Unidos mantiene desde 2021 una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan Carlos Valencia González.

Acusado de coordinar la expansión del cártel hacia el Pacífico, supervisar laboratorios de metanfetamina y dirigir operaciones violentas, Valencia González enfrenta cargos federales por narcotráfico en Washington.

Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 mdd por Juan Carlos Valencia González, posible sucesor de El Mencho

El nombre de Juan Carlos Valencia González se ha viralizado luego de que ha sido señalado como el posible sucesor de El Mencho, sin embargo Estados Unidos mantiene una recompensa activa para su captura.

Estados Unidos ofrece 5 mdd por Juan Carlos Valencia González, posible sucesor de El Mencho (@CodeThreeNews / Instagram )

En 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a la detención de Juan Carlos Valencia González.

En este mismo año, Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, “El R3” o “El Plumas”, fue incluido en la lista de objetivos prioritarios de Estados Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que Juan Carlos Valencia González ha coordinado la expansión del cártel hacia el Pacífico y la instalación de corredores logísticos en Colima y Jalisco.

Además, lo relacionan con el control de procesos de producción y transporte de fentanilo, además de dirigir operaciones de seguridad con células armadas responsables de confrontaciones contra grupos rivales.

En 2019 fue formalmente acusado en un tribunal de Washington por conspiración para distribuir cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos.

Juan Carlos Valencia González está vinculado a la supervisión de laboratorios de metanfetamina y al tráfico de grandes cargamentos hacia Estados Unidos.

Juan Carlos Valencia González ha sido señalado como el posible sucesor de El Mencho

La muerte de El Mencho durante un operativo federal en Tapalpa, abrió un escenario de transición interna en el CJNG y es que se ha especulado sobre quién podría ser el nuevo líder.

Juan Carlos Valencia González nació en Estados Unidos y es uno de los nombres que ha sonado como el posible líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

CJNG ha sido señalado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como “la organización de narcotráfico más violenta que opera actualmente en México, con la mayor capacidad de tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina”.

La DEA acusó a Juan Carlos Valencia González estar detrás de la fabricación, el transporte y la distribución de toneladas de narcóticos, así como de organizar delitos violentos.