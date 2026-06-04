Estados Unidos impuso sanciones económicas contra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y su esposa, así como a familiares del exmandatario Raúl Castro.

Información publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro indica que los familiares de Raúl Castro sancionados son:

Alejandro Castro Espín (hijo) Raúl Alejandro Castro Calis (nieto) Raúl Guillermo Rodríguez Castro (nieto)

Las sanciones impiden realizar transacciones financieras y comerciales con las personas y entidades designadas, cuyos activos bajo la jurisdicción de Estados Unidos permanecen bloqueados.

Miguel Díaz-Canel (AP)

Estados Unidos sanciona a esposa e hijastro de Díaz-Canel

Según el comunicado oficial de Estados Unidos, las sanciones impuestas a Díaz-Canel y a la familia de Raúl Castro fueron impuestas bajo la Orden Ejecutiva 14404.

En la lista del Departamento del Tesoro aparecen familiares cercanos a ambos líderes. En el caso de Díaz-Canel, los sancionados son:

Lis Cuesta Peraza (esposa)

Manuel Anido Cuesta (hijastro), quien vive en Madrid

De esta forma, cualquier bien, cuenta bancaria, propiedad o recurso que las personas sancionadas tengan dentro de la jurisdicción de Estados Unidos queda congelado.

Raúl Castro, ex presidente de Cuba (Especial)

Fuerzas Armadas de Cuba también fueron sancionadas por Estados Unidos

Además de la familia de Raúl Castro, el Departamento del Tesoro añadió a la lista de sancionados a las fuerzas armadas de Cuba y los Comités para la Defensa de la Revolución (CDR).

El listado también incluyó entidades cubanas, entre ellas: