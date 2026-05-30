Autoridades militares de Estados Unidos y Cuba sostuvieron este viernes 29 de mayo de 2026 una reunión de alto nivel en la Bahía de Guantánamo.

El encuentro contó con la participación de Francis L. Donovan, líder del Comando Sur, y Roberto Legrá Sotolongo, jefe del Estado Mayor General de Cuba.

Con esto se marca un hito en la comunicación directa entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba tras un largo periodo de distanciamiento entre ambas naciones.

Estados Unidos y Cuba analizan seguridad en la Bahía de Guantánamo

Este día se reveló que Estados Unidos y Cuba sostuvieron una reunión militar en Guantánamo, con la intención de fortalecer la vigilancia en el perímetro divisorio del enclave militar.

Con ello se establece un compromiso para preservar la interlocución constante entre los mandos para evitar malentendidos en este punto crítico del oriente cubano.

Asimismo, llevaron a cabo un análisis de las condiciones de vida de los efectivos militares desplegados en Guantánamo y sus familiares.

Desde la perspectiva de Washington, la estación naval sigue siendo considerada un nodo logístico esencial para las operaciones que buscan neutralizar amenazas regionales y fomentar la estabilidad en todo el hemisferio.

Con ello, se justifica la necesidad de mantener un entorno operativo seguro y eficiente en la zona dentro de la isla de Cuba.

Estados Unidos y Cuba sostienen reunión de alto nivel en Guantánamo (@Southcom / X)

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba confirmó el encuentro, subrayando que la sesión se realizó mediante un acuerdo mutuo y fue valorada de manera positiva por los representantes de La Habana.

Esta coordinación táctica se desarrolla bajo la sombra de tensiones bilaterales crecientes, exacerbadas por recientes procesos judiciales en territorio estadounidense y declaraciones amenazantes por Estados Unidos.