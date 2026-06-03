El Banco Central de Cuba informó que los servicios de Visa y Mastercard en Cuba dejarán de operar a partir del próximo 6 de junio, tras las sanciones derivadas de una orden ejecutiva firmada por Donald Trump.

La medida responde a la Orden Ejecutiva 14404, emitida el 1 de mayo por el presidente estadounidense, la cual contempla sanciones contra empresas y personas con vínculos económicos, financieros o comerciales con entidades cubanas.

De acuerdo con el Banco Central de Cuba, la decisión afectará las operaciones internacionales realizadas mediante tarjetas de pago, limitando aún más las conexiones financieras de la isla con mercados externos.

Sanciones de Estados Unidos amplían el aislamiento financiero de Cuba

La autoridad monetaria explicó que un banco extranjero que procesaba operaciones internacionales decidió suspender su relación con Fincimex para evitar posibles sanciones estadounidenses.

Como consecuencia, los pagos vinculados a la comercialización de bienes y servicios mediante tarjetas Visa y Mastercard, quedarán interrumpidos desde la fecha establecida por las autoridades financieras.

Trump anuncia compensaciones para aliados investigados por Biden (Julia Demaree Nikhinson / AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

El anuncio representa un nuevo capítulo en la política de presión impulsada por Washington, que busca restringir las relaciones económicas con entidades vinculadas al Estado cubano.

Las disposiciones contemplan medidas contra compañías relacionadas con sectores considerados estratégicos, incluidos los ámbitos energético, financiero y de defensa dentro de la economía cubana.

Días después de la firma de la orden ejecutiva, Estados Unidos sancionó a Gaesa, conglomerado empresarial con presencia en diversas actividades económicas de la isla.

Las repercusiones también alcanzaron a empresas extranjeras con operaciones en el país, algunas de las cuales optaron por reducir o terminar sus actividades comerciales.

Con la salida de Visa y Mastercard de Cuba, especialistas anticipan mayores dificultades para procesar pagos internacionales, recibir ingresos externos y mantener conexiones financieras con otros mercados.