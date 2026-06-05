Miguel Díaz-Canel acusó al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de dañar a Cuba tras la imposición de nuevas sanciones anunciadas el jueves 4 de junio de 2026.

“Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano”.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba

En su mensaje, el presidente cubano criticó que el Departamento del Tesoro haya incorporado nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista de sanciones que calificó como “ilegítima”.

En opinión de Díaz-Canel, estas nuevas sanciones económicas están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto que se mantiene entre Cuba y Estados Unidos.

Díaz-Canel
Díaz-Canel mensaje (Captura de pantalla )

Estados Unidos sancionó a familiares de Díaz-Canel

De acuerdo con información publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, los familiares de Díaz-Canel que fueron sancionados son:

  • Lis Cuesta Peraza (esposa)
  • Manuel Anido Cuesta (hijastro), quien vive en Madrid

También fueron incluidos parientes del expresidente Raúl Castro, a quien el gobierno de Estados Unidos responsabiliza del derribo de aviones ocurridos en 1997. Los afectados fueron:

  1. Alejandro Castro Espín (hijo)
  2. Raúl Alejandro Castro Calis (nieto)
  3. Raúl Guillermo Rodríguez Castro (nieto)

En respuesta, Díaz-Canel acusó que la “agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán” con la decisión del pueblo cubano de “enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial”.

Raúl Castro, ex presidente de Cuba
Raúl Castro, ex presidente de Cuba (Especial)

Fuerzas Armadas de Cuba fueron sancionadas por Estados Unidos

Además de familiares de Raúl Castro y Díaz-Canel, el Departamento del Tesoro añadió a la lista de sancionados a las fuerzas armadas de Cuba, así como las siguientes entidades cubanas:

  1. Comités para la Defensa de la Revolución (CDR)
  2. Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos
  3. Minera La Victoria
  4. Agencia de viajes Amistur