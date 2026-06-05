Miguel Díaz-Canel acusó al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de dañar a Cuba tras la imposición de nuevas sanciones anunciadas el jueves 4 de junio de 2026.

“Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano”. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba

En su mensaje, el presidente cubano criticó que el Departamento del Tesoro haya incorporado nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista de sanciones que calificó como “ilegítima”.

En opinión de Díaz-Canel, estas nuevas sanciones económicas están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto que se mantiene entre Cuba y Estados Unidos.

Díaz-Canel mensaje (Captura de pantalla )

Estados Unidos sancionó a familiares de Díaz-Canel

De acuerdo con información publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, los familiares de Díaz-Canel que fueron sancionados son:

Lis Cuesta Peraza (esposa)

Manuel Anido Cuesta (hijastro), quien vive en Madrid

También fueron incluidos parientes del expresidente Raúl Castro, a quien el gobierno de Estados Unidos responsabiliza del derribo de aviones ocurridos en 1997. Los afectados fueron:

Alejandro Castro Espín (hijo) Raúl Alejandro Castro Calis (nieto) Raúl Guillermo Rodríguez Castro (nieto)

En respuesta, Díaz-Canel acusó que la “agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán” con la decisión del pueblo cubano de “enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial”.

Raúl Castro, ex presidente de Cuba (Especial)

Fuerzas Armadas de Cuba fueron sancionadas por Estados Unidos

Además de familiares de Raúl Castro y Díaz-Canel, el Departamento del Tesoro añadió a la lista de sancionados a las fuerzas armadas de Cuba, así como las siguientes entidades cubanas: