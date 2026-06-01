Ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras agencias tienen detenida la entrega del apoyo a Cuba por el bloqueo de Estados Unidos en el puerto.

Según la información brindada, la comunidad en Cuba podría estar recibiendo cerca de 20 mil toneladas de alimentos, pero la falta de combustible por el bloqueo ralentizar las acciones.

Cuba no logra obtener ayuda de la ONU a tiempo por bloqueo de Estados Unidos

Información brindada a la agencia EFE por fuentes que decidieron quedarse en anonimato, Cuba no está recibiendo adecuadamente el apoyo de la ONU por el bloqueo de Estados Unidos.

Aunque entre la ONU, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), Unicef, entre otros, han recaudado 20 mil toneladas de apoyo alimenticio para Cuba, la operación se está viendo ralentizada.

Según la información, la ayuda se encuentra atascada en los puertos de Cuba y se reparte de forma lenta por la falta de combustible derivada del bloqueo por Estados Unidos.

Hombre cocinando en Cuba. (Ernesto Mastrascusa/EFE / EFE)

Incluso, aseguran que la ONU en Cuba no logra conseguir más de 5 millones de combustible para realizar el reparto de la ayuda humanitaria en un tiempo de 12 meses que llevaría la operación.

ONU pidió a Estados Unidos permitir el ingreso de combustible mediante el Plan de Trazabilidad

La ayuda humanitaria para Cuba se encuentra detenida y repartida lentamente por el bloqueo de Estados Unidos que impide el paso libre de combustible a la isla.

Ante ello, la ONU mandó mediante la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) el Plan de Trazabilidad a Estados Unidos para brindarle la certeza de que el combustible ingresado a Cuba sería para la ayuda humanitaria, incluyendo acciones en hospitales, transporte, entre otros.

Sin embargo, hasta el momento Washington no ha respondido a la ONU pese a que el Plan de Trazabilidad se entregó en aproximadamente marzo.