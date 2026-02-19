Marco Rubio, secretario de Estado en Estados Unidos, se habría reunido con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, para negociar el futuro de Cuba, que enfrenta una crisis energética.

Axios fue el medio que reveló este encuentro y dijo haber contactado con tres fuentes confiables que confirmaron el encuentro, pero el gobierno de Cuba negó negociaciones de alto nivel.

¿Quién es Raúl Guillermo Rodríguez Castro?

Raúl Guillermo Rodríguez Castro es un integrante de la familia de la cúpula del poder en Cuba.

Es hijo de Débora Castro Espín, hija mayor de Raúl Castro, y del general cubano Luis Alberto Rodríguez López-Calleja.

Al nieto de Raúl Castro se le conoce públicamente con el apodo de “El Cangrejo” y ha sido mencionado en numerosos reportes periodísticos por su posición dentro del entorno cercano al poder y por su estilo de vida privilegiado.

¿Qué edad tiene Raúl Guillermo Rodríguez Castro?

Fuentes revelan que Raúl Guillermo Rodríguez Castro tendría 41 años de edad.

¿Raúl Guillermo Rodríguez Castro está casado?

Raúl Guillermo Rodríguez Castro está casado con Daliene Gómez Tomás.

¿Raúl Guillermo Rodríguez Castro tiene hijos?

Se desconoce si Raúl Guillermo Rodríguez Castro tiene hijos.

¿Qué estudió Raúl Guillermo Rodríguez Castro?

No hay información sobre la trayectoria académica de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, pero se sabe que tuvo estudios en el ámbito militar.

¿Cuál es la trayectoria de Raúl Guillermo Rodríguez Castro?

Raúl Guillermo Rodríguez Castro inició su carrera como Jefe de la Dirección de Seguridad Personal de su abuelo, el exmandatario Raúl Castro y, actualmente, tiene el rango de Teniente Coronel del Ministerio del Interior.

De forma paralela, ha incursionado en el sector inmobiliario adquiriendo propiedades de cubanos emigrantes para remodelarlas y obtener beneficios económicos; su fortuna ha crecido gracias a estas inversiones en la isla.

De acuerdo con la información, Raúl Guillermo Rodríguez Castro tiene nexos con el poderoso conglomerado militar GAESA, lo que le ha permitido tener una enorme influencia en Cuba.

Marco Rubio estaría negociando con nieto de Raúl Castro extraoficialmente

El medio Axios reveló que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, habría sostenido conversaciones secretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

Fuentes revelaron que las reuniones se realizaron fuera de los canales oficiales y en un ambiente amistoso, pese a la crisis energética que enfrenta Cuba por el bloqueo de Estados Unidos.

Mientras Estados Unidos ve al nieto del expresidente como una figura influyente en la isla, el gobierno cubano negó negociaciones de alto nivel, aunque admitió que sí existieron intercambios de mensajes.