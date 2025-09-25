¿Quién es Raúl Castro? Se trata del ex presidente de Cuba y hermano de Fidel Castro de quien se indica, se encontraría internado en un hospital debido a supuestas complicaciones médicas.

Sin embargo, los reportes que han hecho eco en redes sociales se trata de información extraoficial, debido a que a ningún funcionario o autoridad cubana ha emitido un posicionamiento al respecto.

Pero, ¿quién es Raúl Castro? Te contamos los siguientes detalles sobre el longevo ex presidente de Cuba y hermano de Fidel Castro que habría sido hospitalizado por problemas de salud:

¿Quién es Raúl Castro?

¿Cuántos años tiene Raúl Castro?

¿Quién es la esposa de Raúl Castro?

¿Cuántos hijos tiene Raúl Castro?

¿Qué estudió Raúl Castro?

¿En qué ha trabajado Raúl Castro?

Raúl Castro, ex presidente de Cuba (Especial)

¿Quién es Raúl Castro?

Raúl Modesto Castro Ruz es el ex presidente de Cuba y hermano menor de Fidel Castro, con quien compartió liderazgo revolucionario, mando militar y estrategia política durante más de 5 décadas.

Desde temprana edad, Raúl Castro se vinculó en el activismo político, pues militó en la Juventud Socialista, con la que viajó al bloque soviético y participó en el Movimiento 26 de Julio.

Durante la Revolución Cubana participó como combatiente en la Sierra Maestra, donde asumió funciones militares y fue pieza clave en la estructura armada hasta el triunfo en 1959.

Tras la victoria, Raúl Castro compartió con Fidel una relación política estrecha, pues trabajaron juntos en decisiones clave para Cuba y mantuvieron comunicación durante la presidencia del segundo.

Raúl Castro y Fidel Castro (Especial)

Durante ese periodo, operó como figura de confianza, ya que supervisó tareas estratégicas, acompañó a Fidel en giras internacionales y fue interlocutor directo con líderes del bloque socialista.

Asumió la presidencia en 2008 ante la renuncia de Fidel y permaneció en el puesto hasta el 2018, tiempo en el que encabezó reformas económicas sin cambiar el modelo socialista cubano.

¿Cuántos años tiene Raúl Castro?

El ex presidente de Cuba que sucedió a su hermano en el cargo, nació el 3 de junio de 1931 en Birán, provincia de Holguín, por lo que hasta septiembre de 2025, tiene 94 años de edad.

¿Quién es la esposa de Raúl Castro?

Raúl Castro estuvo casado con Vilma Espín, dirigente revolucionaria que falleció en 2007 y desde entonces no volvió a tener pareja, pues se mantuvo reservado en lo personal y sin vínculos públicos.

¿Cuántos hijos tiene Raúl Castro?

En otro de los aspectos familiares, el relacionado con sus hijos, datos publicados por diversos medios internacionales establecen que el hermano de Fidel Castro tiene 4 descendientes:

Mariela Castro Espín

Alejandro Castro Espín

Déborah Castro Espín

Nilsa Castro Espín

Raúl Castro (Alejandro Ernesto / Efe)

¿Qué estudió Raúl Castro?

En el tema de la formación académica, la información contenida en libros biográficos y retomada por diversos medios, establece que Raúl Castro realizó los siguientes estudios:

Estudió la primaria y parte de la secundaria en el Colegio Dolores de Santiago de Cuba

Concluyó la secundaria y la preparatoria completa en el Colegio de Belén en La Habana

Estudió Ciencias Sociales en la Universidad de La Habana, pero no terminó la carrera por su activismo político

El presidente de Cuba, Raúl Castro. (EFE)

¿En qué ha trabajado Raúl Castro?

En cuanto a la experiencia laboral con la que cuenta el ex presidente de Cuba, la información que se ha compartido en biografías y perfiles, refiere que ha trabajado en diferentes cargos:

Presidente del Consejo de Estado y de Ministros de Cuba (2008–2018)

Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba (2011–2021)

Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (1959–2008)

Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Miembro fundador del Movimiento 26 de Julio

Guerrillero en la Revolución Cubana

Presidente pro tempore de CELAC (2013–2014)

Secretario general del Movimiento de Países No Alineados (2008–2009)

Raúl Castro habría sido hospitalizado

A lo largo del miércoles 24 de septiembre, circularon diversos reportes en redes sociales en los que se asevera que el ex presidente de Cuba, Raúl Castro, fue hospitalizado de urgencia.

La información extraoficial que fue retomada por diversos medios internacionales, refiere que el hermano menor de Fidel Castro habría sido internado en el Hospital CIMEQ de La Habana.

Pese a ello, no hay ninguna confirmación oficial del gobierno de Cuba ni del propio hospital, por lo cual se desconoce si Raúl Castro se encuentra hospitalizado y tampoco se sabe cuál es su estado de salud.