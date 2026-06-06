La República Popular de China exigió al gobierno de Estados Unidos levantar las sanciones impuestas contra Cuba, así como frenar su injerencia extranjera sobre la isla.

“Instamos a Estados Unidosque detenga de inmediato el bloqueo y las sanciones, así como la coerción y presión de cualquier forma contra Cuba”. Lin Jian, portavoz de China

A decir de Lin Jian, portavoz de China, las recientes sanciones por parte de Estados Unidos contra Cuba vulneran gravemente el derecho del pueblo cubano a la subsistencia y al desarrollo.

Agregó que China, como siempre, respaldará firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacional, y se opondrá a cualquier interferencia externa.

Estados Unidos impone sanciones a Díaz-Canel y a la familia de Raúl Castro (Michelle Rojas)

China pide frenar la injerencia extranjera de Estados Unidos a Cuba

En un mensaje, el portavoz de China afirmó que una Cuba estable es lo que la comunidad internacional necesita y que cualquier intento de Estados Unidos por desestabilizarla, sería una violación externa.

Sobre ese argumento, indicó que China exige a Estados Unidos que ponga fin de inmediato a su bloqueo y a cualquier otra forma de coerción o presión contra Cuba.

A su vez, instó a Estados Unidos a dejar de vulnerar el derecho del pueblo cubano a sobrevivir y prosperar, añadiendo que China se opondrá a cualquier interferencia externa en Cuba.

Miguel Díaz-Canel advierte que la "agresión militar" de Estados Unidos a Cuba es una posibilidad (Ernesto Mastrascusa / EFE / EFE)

Estados Unidos impuso sanciones a líderes de Cuba

Recientemente, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a familiares cercanos del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, como su esposa e hijastro.

En la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, también se incluyó a familiares de Raúl Castro:

Alejandro Castro Espín (hijo) Raúl Alejandro Castro Calis (nieto) Raúl Guillermo Rodríguez Castro (nieto)

En respuesta, Díaz-Canel sentenció que esas medidas están destinadas a reforzar el bloqueo, situación a la que Cuba se opondrá firmemente.