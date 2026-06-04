Donald Trump, presidente de Estados Unidos, comentó que podría realizar una escala en Cuba y enfocar mayores esfuerzos diplomáticos hacia la isla una vez que se alcance un acuerdo con Irán.

Este jueves 4 de junio, Trump reiteró que Estados Unidos “se encargará de Cuba”, a quien en varias ocasiones se ha referido como “una nación fallida”, y asegura que tiene el respaldo de la gente.

“Vamos a encargarnos de Cuba y la gente quiere que lo hagamos”. Donald Trump

Trump habla de un posible viaje a Cuba tras alcanzar un acuerdo con Irán (Julia Demaree Nikhinson / AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Donald Trump habla de posible viaje a Cuba tras alcanzar un acuerdo con Irán

El presidente Donald Trump volvió a colocar a Cuba en el centro de la conversación al sugerir que podría realizar una visita a la isla una vez que concluyan las negociaciones relacionadas con Irán.

Las declaraciones surgen luego de que, en días recientes, Trump señalara la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán para reducir las tensiones derivadas del conflicto en el Medio Oriente.

Desde marzo, Donald Trump ha realizado comentarios en los que asegura que Cuba es una de las prioridades de su gobierno tras la situación en Irán, pues asegura que puede “liberar” a la isla.

Contrario a ayudar, Donald Trump endureció este año el bloqueo contra Cuba, argumentando que la isla representaba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y reforzó su política de sanciones.

Hasta el momento no existe una fecha oficial para un eventual viaje de Trump a Cuba, sin embargo, sus declaraciones reflejan que la isla sigue siendo un tema relevante en la estrategia exterior de Estados Unidos.