Karoline Leavitt, vocera de La Casa Blanca, afirmó que Estados Unidos brindó apoyo en inteligencia al gobierno de México para el operativo en el que terminó muerto Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) era un objetivo de los gobiernos de Estados Unidos y de México, destacó.

La razón de Estados Unidos para tenerlo como objetivo prioritario es que era uno de los principales traficantes de fentanilo, dijo la vocera del presidente Donald Trump.

Recuerdan que Trump busca que narcos enfrenten la justicia

Karoline Leavitt dijo que el presidente Donald Trump ha sido muy claro en buscar que los narcotraficantes enfrenten la ira de la justicia que merecen.

Por eso recordó que el CJNG es una organización terrorista extranjera, categoría que le asignó el año pasado.

Administración Trump elogia exitosa operación de militares mexicanos

En su mensaje dijo que la administración Trump elogia a los militares mexicanos por su exitosa operación.

Recordó que como saldo tres miembros más del CJNG fueron asesinados, tres resultaron heridos y dos más fueron detenidos.

Grupo especial de militares de Estados Unidos habría apoyado a México: Reuters

De acuerdo con Reuters, hay un nuevo grupo de trabajo encabezado por militares de Estados Unidos expertos en recopilación de inteligencia sobre cárteles de las drogas.

Este grupo tuvo un papel importante en la operación que llevó a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, dijo a Reuters un funcionario de Defesa de Estados Unidos.

Este se llama Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Contra los Cárteles, no obstante, el funcionario citado dejó claro que la ejecución de la operación fue totalmente de autoridades de México.