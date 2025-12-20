Estados Unidos realizó una operación militar en Siri y niegan que sea el inicio de una guerra por la operación “Ojo de Halcón”.

Militares de Estados Unidos realizan operaciones en Siri tras el ataque de Isis en Palmira, donde murieron dos soldados estadounidenses.

Estados Unidos niega inicio de una guerra tras la operación “Ojo de Halcón”

El viernes 19 de diciembre se confirmó el inicio de un operativo militar en Siri contra la infraestructura y depósitos de armas.

Pete Hegseth, secretario de Guerra, reveló que este ataque inició tras el ataque contra fuerzas estadounidenses el pasado 13 de diciembre.

Militares estadounidenses iniciaron la operación “Ojo de Halcón”, con la intención de eliminar a los combatientes de ISIS.

Pete Hegseth niega que la "Operación Halcón" sea una declaración de guerra en Siria (X/@SecWar)

El jefe del Pentágono aclara que la operación “Ojo de Halcón” no es el inicio de una guerra, pero sí una “declaración de venganza” por atacar a soldados estadounidense.

“Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, nunca durará ni cejará en la defensa del pueblo”, se lee en la publicación en X de Pete Hesseth.

Donald Trump apoyó el mensaje en redes sociales de Pete Hegsen y refirió que el ataque contra ISIS en Siria es una represalia contra los terroristas.

“(...) Serán golpes más fuertes que nunca, si cualquier manera, atacan o amenazan a Estados Unidos” Donald Trump

Donald Trump apoya la operación "Ojo de Halcón" en Siria (Truth/@realDonaldTrump)

Estados Unidos justifica su operación “Ojo de halcón” con la muerte de dos soldados

Dos soldados estadounidenses y un intérprete murieron el pasado sábado 13 de diciembre, tras el presunto ataque del Estado Islámico (ISIS) contra un convoy.

El atacante fue abatido momentos después y otros tres soldados estadounidenses resultaron heridos.

Dicho ataque se perpetuó a un mes del acuerdo de Siria con la coalición liderada por Estados Unidos con el fin de combatir al Estado Islámico.

Tras el ataque en Siria, Donald Trump advirtió que habría represalias contra ISIS.

Por el momento, Estados Unidos mantiene operaciones aéreas y terrestres en Siria, así como vigilancia contra sospechosos del Estado Islámico en colaboración con fuerzas de seguridad Siria.