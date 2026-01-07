El presidente Donald Trump anunciará la Junta de Paz con la que se prevé el inicio de la segunda fase del alto al fuego en Gaza, que se realizaría la próxima semana.

Tras la firma de la primera fase del acuerdo de paz entre Gaza e Israel, liderado por Benjamín Netanyahu, Trump afirmó que quería pasar a la segunda fase “lo más rápido posible”.

La información señala que el presidente Donald Trump anunciará la Junta de Paz en Gaza la próxima semana como parte de la segunda fase del alto al fuego en Palestina.

Trump avanzará la segunda fase del alto el fuego en Gaza la próxima semana (Evan Vucci / AP)

Esta junta estará encabezada por Donald Trump y tendrá la participación de 15 líderes mundiales y supervisarán el gobierno tecnocrático palestino, que aún no se ha definido.

De acuerdo con la información, la segunda fase del alto al fuego en Gaza prevé lo siguiente: