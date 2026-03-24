Amazon Web Services (AWS) confirmó que su región en Bahréin sufrió interrupciones significativas la noche del 23 de marzo de 2026 tras ataques con drones vinculados a la guerra en Medio Oriente.

Es la segunda vez en el mes que sus operaciones se ven afectadas, lo que evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura digital en la zona.

AWS trabaja con autoridades locales para garantizar la seguridad de su personal y ha recomendado a clientes críticos migrar sus cargas de trabajo a otras regiones mientras continúa la recuperación.

AWS toma medidas de emergencia

Un vocero de la empresa informó que AWS está trabajando estrechamente con las autoridades locales y priorizando la seguridad de su personal durante los esfuerzos de recuperación.

Aunque Amazon no ha detallado la magnitud exacta de los daños físicos ni un cronograma para la restauración total de los servicios, ha solicitado a sus clientes con cargas de trabajo críticas que continúen migrando sus aplicaciones a regiones alternativas de AWS fuera de la zona de conflicto.

El segundo ataque contra AWS en marzo

Este incidente ocurre tras ataques previos ocurridos a principios de marzo, donde ataques con drones dañaron centros de datos en los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, provocando cortes de energía y afectando la disponibilidad de servicios regionales.

La ofensiva coincide con las amenazas de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC), que recientemente incluyó a empresas tecnológicas de Estados Unidos, como Amazon, Google y Microsoft, en una lista de “objetivos” debido a sus vínculos con el sector defensa estadounidense.

Expertos advierten riesgos por dependencia tecnológica

Expertos de la industria han advertido que estas interrupciones exponen la vulnerabilidad de la infraestructura digital moderna.

Vibin Shaju, vicepresidente de Trellix para la región, señaló que la fuerte dependencia de un único entorno de nube genera un “riesgo de concentración”.

“Cuando las aplicaciones dependen excesivamente de una sola plataforma, cualquier interrupción puede generar un efecto dominó en aplicaciones bancarias, sistemas de reserva de aerolíneas y servicios gubernamentales” Vibin Shaju, vicepresidente de Trellix

Hasta el momento, se ha reportado que un gran número de clientes ya han logrado trasladar sus operaciones a otras partes del mundo para mantener la continuidad de sus negocios.

Sin embargo, la incertidumbre persiste mientras la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos continúa impactando la infraestructura civil y económica estratégica del Golfo Pérsico.