Cuba rendirá homenaje póstumo a militares que protegían a Nicolás Maduro

El próximo jueves 15 de enero, Cuba recibirá los restos mortales de los 35 militares que perdieron la vida durante la intervención de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a través de la red social X, indicó que los hombres caídos heroicamente en defensa de la soberanía de una nación hermana serán recibidos con honor y gloria.

“Con cubanísimo coraje, ellos pusieron en jaque a los súper apertrechados, cobardes e ilegales secuestradores del Presidente de Venezuela”, agregó el político, de 65 años de edad, sin hacer mencionar a Donald Trump, de 79 años de edad.

Sin compartir sus nombres y ninguna otra información, dio a conocer el rostro de cada uno de ellos.

Una vez que lleguen los cuerpos de los 32 militares caídos en defensa de Venezuela y Nicolás Maduro, a La Habana, Cuba, se les realizará un homenaje póstumo, mismo que durará dos días. Se llevará a cabo el 15 y 16 de enero.

Los combatientes que quisieron impedir la detención de Nicolás Maduro, de 63 años de edad, serán recibidos con honores militares y populares.

La ceremonia militar tendrá lugar en el Aeropuerto Internacional José Martí, donde llegarán sus restos mortales.

Posteriormente estos serán trasladados por la Avenida Rancho Boyeros hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar). Durante el trayecto se les rendirá honores.

A partir de las 10 de la mañana, los cuerpos permanecerán ahí para el homenaje que le realizará la población.

El viernes 16 de enero, a las 07.30 de la mañana, los habaneros se reunirán en la Tribuna Antimperialista José Martí para marchar en honor a los caídos.

Dos horas después se llevarán a cabo ceremonias en honor a ellos en diferentes provincias.

De acuerdo con el portal Emol, será a las 4 de la tarde cuando se lleva a cabo el entierro en los panteones de los Caídos por la Defensa de sus respectivas localidades.