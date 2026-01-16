Díaz-Canel advierte respuesta militar de Cuba ante tensiones con Estados Unidos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió el 16 de enero de 2026 que su país estaría dispuesto a implementar una respuesta militar ante el aumento de tensiones con Estados Unidos.

“Si nos atacan, lucharemos con la misma fiereza que se ha transmitido de generación en generación”

Las declaraciones de Díaz-Canel se dieron durante un homenaje a los 32 cubanos que murieron en la operación militar de Estados Unidos del 3 de enero en Caracas, la cual concluyó con la captura de Nicolás Maduro.

Díaz-Canel no rechaza dialogo de su gobierno con Estados Unidos

En su discurso brindado frente a fuerzas castrenses, el presidente cubano Díaz-Canel sostuvo que no habrá entendimiento posible con Estados Unidos si se intenta imponer con “coerción” o “intimidación”.

Asimismo, subrayó que su gobierno solo aceptará un diálogo bajo condiciones de igualdad y respeto mutuo entre Estados Unidos y Cuba, siempre bajo el principio de no subordinación.

“Siempre estaremos dispuesto al diálogo y al mejoramiento de las relaciones entre los dos países, pero en igualdad de condiciones y sobre la base del respeto mutuo”

Sobre los ataques registrados el 3 de enero, Díaz-Canel reconoció que “fue una madrugada difícil” para el país y su gobierno, agregando que fueron horas de indignación e impotencia.

“Sabíamos que se comportarían como titanes hasta en su última batalla”, describió el líder cubano, con la voz entrecortada, durante el homenaje a los 32 militares cubanos.

Cabe recordar que las tensiones entre Estados Unidos y Cuba se intensificaron tras el operativo desplegado en Venezuela, cuando Donald Trump declaró que era solo cuestión de tiempo para que el régimen cubano también colapse.