El presidente de Rusia, Vladimir Putin, respaldó la soberanía de Cuba ante las presiones de Estados Unidos al señalar que su gobierno apoya la determinación cubana de “defender su soberanía e independencia con todas sus fuerzas”.

“Siempre hemos brindado y seguimos brindando asistencia y apoyo a nuestros amigos cubanos, y nos solidarizamos con su determinación de defender su soberanía e independencia con todas sus fuerzas” Vladimir Putin

Los comentarios de Vladimir Putin tuvieron lugar en la ceremonia de presentación de cartas credenciales de embajadores extranjeros, entre ellos el jefe de la legación cubana Enrique Orta González, en el Gran Palacio del Kremlin.

Vladimir Putin (Pavel Bednyakov / AP)

Rusia y Cuba están unidas por unas relaciones “verdaderamente sólidas y amistosas”, dice Putin

Al dirigirse al nuevo jefe de la legación cubana, Enrique Orta González, el presidente Vladimir Putin señaló que Rusia y Cuba están unidas por relaciones que calificó de “verdaderamente sólidas y amistosas”.

“Quiero destacar que Rusia y la República de Cuba mantienen relaciones verdaderamente sólidas y amistosas” Vladimir Putin

Además, recordó que la alianza ruso-cubana ha demostrado a lo largo de la historia su valía, caracterizándose siempre por la “sincera simpatía mutua de los pueblos de ambos países”.

En ese contexto, Vladimir Putin destacó que actualmente Rusia y Cuba están implementando proyectos conjuntos en sectores como:

Energía

Metalurgia

Infraestructura de transporte

Medicina

Intercambios culturales y humanitarios

Es de recordar que las tensiones entre Estados Unidos y Cuba se recrudecieron tras el operativo en Venezuela, momento en el que Donald Trump dijo que era solo cuestión de tiempo para que el régimen cubano también cayera.

“Cuba parece que está a punto de caer, se está hundiendo definitivamente. No tienen ingresos. Recibían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano. Vamos a terminar hablando de Cuba porque está en decadencia y queremos ayudar a la gente” Donald Trump