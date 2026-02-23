Tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en México, varios países han emitido alertas de viaje o avisos de seguridad.

Estos comunicados son enfocados a sus ciudadanos que planean viajar a México o que ya se encuentran en el país en medio de los hechos violentos en Jalisco suscitados este domingo 22 de febrero.

Las alertas han sido emitidas ya desde diferentes partes del mundo, entre ellas países de América Latina como:

Argentina

Guatemala

El Salvador

Alertas de viaje en América Latina tras la violencia en México

La Cancillería de Argentina recomendó evaluar cuidadosamente los viajes hacia zonas afectadas y postergar desplazamientos no esenciales, según comunicados difundidos por autoridades diplomáticas en Buenos Aires.

Funcionarios argentinos indicaron que la prioridad es proteger a sus ciudadanos , instándolos a mantenerse informados por canales oficiales y seguir estrictamente indicaciones de autoridades locales mexicanas.

Red Consular de Guatemala en México en alerta ante operaciones de seguridad.#Comunicado 🔗 https://t.co/ZOZuL7dyaH pic.twitter.com/JBWMgDsUs8 — MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) February 22, 2026

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala activó su red consular en territorio mexicano y reforzó monitoreos ante posibles riesgos derivados de la escalada violenta.

Autoridades guatemaltecas señalaron que mantienen comunicación permanente con consulados y recomendaron evitar traslados innecesarios, particularmente en regiones donde se han registrado enfrentamientos y bloqueos carreteros.

Entre las medidas de seguridad destacan evitar zonas de conflicto, no viajar de noche por carreteras afectadas, informar itinerarios a familiares y contactar consulados ante cualquier emergencia.

Frente a los acontecimientos recientes en el estado de Jalisco, México, se recomienda a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice.



A… — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) February 22, 2026

Otros países que emitieron alertas de viaje para México tras la muerte de El Mencho

Además de Argentina y Guatemala, gobiernos como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido actualizaron sus avisos de seguridad para viajeros en México.

Las embajadas de Alemania y Francia también recomendaron extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atentos a información oficial ante posibles episodios de violencia.

En todos los casos, las autoridades diplomáticas pidieron a sus ciudadanos mantenerse resguardados en zonas afectadas, seguir instrucciones locales y consultar canales consulares antes de realizar traslados.