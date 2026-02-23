La mañana del domingo 22 de febrero se reportó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los hechos desataron una ola de violencia en Jalisco. Entre bloqueos carreteros, incendios de vehículos y reportes de enfrentamientos en varios puntos del occidente y norte del país.

Mientras México aumenta los esfuerzos de seguridad para la protección de los ciudadanos, la comunidad internacional se ha pronunciado al respecto con alertas de viaje .

Francia y Alemania emiten alertas de viaje a México

Las embajadas de Francia y Alemania en México emitieron en sus canales oficiales alertas de viaje por muerte de El Mencho.

En los respectivos comunicados se hace referencia al operativo que resultó con el abatimiento del narcotraficante y los hechos que se desencadenaron posteriormente.

#derniereminute 🧵

🚨Des opérations de sécurité sont actuellement en cours dans l’Etat du Jalisco (notamment Guadalajara, Puerto Vallarta et Tapalpa).

Des affrontements armés, des barrages routiers et des incendies de véhicules ont également été signalés. 🪡 pic.twitter.com/ped6CZ7ojd — Embajada de Francia en México 🇲🇽 (@FranciaenMexico) February 22, 2026

Entre las recomendaciones emitidas para viajeros de Francia y Alemania son:

Estar atentos de cualquier información oficial emitida por las autoridades o medios de comunicación

Resguardarse en un lugar seguro hasta nuevo aviso

Evitar lugares de operativos policiales

Mantener contacto con familiares

En caso de emergencia llamar al 911

Las alertas de viaje se centran más en las personas que se encuentran en o cerca de las áreas afectadas.

Por su parte aerolíneas internacionales comenzaron a suspender vuelos y actividades horas después de que se diera a conocer la muerte de El Mencho y la situación en México.

📢 Bitte beachten Sie unsere aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweise 📢

🔗 Link: https://t.co/BxpvVDnq7t pic.twitter.com/Qg0hIDQyly — Embajada Alemana en México (@AlemaniaMexi) February 22, 2026

Países lanzan alertas tras violencia en Jalisco por muerte de El Mencho

Desde Europa no han sido los únicos países que han emitido alertas de viaje por violencia en diferentes estados de México.

Algunas de las embajadas que han actualizado sus alertas de viaje señalando “graves incidentes de seguridad” son:

Canadá

Ucrania

Turquía

India

Por su parte, las redes consulares de Guatemala y Argentina en México se encuentran en alerta para dar asistencia a sus ciudadanos.

Estados Unidos se pronunció por medio de un mensaje emitido por Christopher Landau, subsecretario de Estado.

En su mensaje, felicitó a México por el operativo y aseguró que es un avance en la lucha contra el narcotráfico.