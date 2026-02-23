La mañana del domingo 22 de febrero se reportó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los hechos desataron una ola de violencia en Jalisco. Entre bloqueos carreteros, incendios de vehículos y reportes de enfrentamientos en varios puntos del occidente y norte del país.
Mientras México aumenta los esfuerzos de seguridad para la protección de los ciudadanos, la comunidad internacional se ha pronunciado al respecto con alertas de viaje.
Francia y Alemania emiten alertas de viaje a México
Las embajadas de Francia y Alemania en México emitieron en sus canales oficiales alertas de viaje por muerte de El Mencho.
En los respectivos comunicados se hace referencia al operativo que resultó con el abatimiento del narcotraficante y los hechos que se desencadenaron posteriormente.
Entre las recomendaciones emitidas para viajeros de Francia y Alemania son:
- Estar atentos de cualquier información oficial emitida por las autoridades o medios de comunicación
- Resguardarse en un lugar seguro hasta nuevo aviso
- Evitar lugares de operativos policiales
- Mantener contacto con familiares
- En caso de emergencia llamar al 911
Las alertas de viaje se centran más en las personas que se encuentran en o cerca de las áreas afectadas.
Por su parte aerolíneas internacionales comenzaron a suspender vuelos y actividades horas después de que se diera a conocer la muerte de El Mencho y la situación en México.
Países lanzan alertas tras violencia en Jalisco por muerte de El Mencho
Desde Europa no han sido los únicos países que han emitido alertas de viaje por violencia en diferentes estados de México.
Algunas de las embajadas que han actualizado sus alertas de viaje señalando “graves incidentes de seguridad” son:
- Canadá
- Ucrania
- Turquía
- India
Por su parte, las redes consulares de Guatemala y Argentina en México se encuentran en alerta para dar asistencia a sus ciudadanos.
Estados Unidos se pronunció por medio de un mensaje emitido por Christopher Landau, subsecretario de Estado.
En su mensaje, felicitó a México por el operativo y aseguró que es un avance en la lucha contra el narcotráfico.