Embajada de Rusia y Ucrania en México activan alerta de viaje a México por disturbios tras la muerte de El Mencho.

Varios países han alertado a sus ciudadanos sobre el riesgo de viajar a México debido a la ola de violencia que se desató tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Rusia activa alerta de viaja a México tras muerte de El Mencho

El domingo 22 de febrero, la Embajada de Rusia en México compartió un comunicado para alertar a sus ciudadanos y pedirle que eviten viajar al país debido a la situación que se vive por la muerte de El Mencho.

La embajada de Rusia México pide a sus ciudadanos que pospongan sus viajes a México y quienes viven en el país se les solicita tomar medidas de precaución como:

Evitar zonas concurridas y posibles objetivos

Evitar salir a menos que sea necesario

В связи с беспорядками, происходящими в штате Халиско после убийства лидера наркокартеля "Новое поколение Халиско", призываем росграждан отложить поездки в указанный регион, а тем, кто находится там, принять меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и… pic.twitter.com/bxwJIdtIu3 — Embajada de Rusia en México (@EmbRusiaMexico) February 22, 2026

"Debido a la inestabilidad en el estado de Jalisco tras el asesinato del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, instamos a los ciudadanos rusos a posponer sus viajes a la región" Embajada de Rusia

Autoridades de Rusia piden a sus ciudadanos que vivan en México o piensen viajar al país, que sigan las recomendaciones y acaten las estrictas normas, así como restricciones impuestas.

Para cualquier duda, los ciudadanos se pueden comunicar al teléfono de emergencia de la sección consular de la Embajada de Rusia en México: 52 55 79 13 98 17.

El Mencho

Ucrania también lanza alerta de viaje a México

La Embajada de Ucrania en México también pidió a sus ciudadanos que eviten viajar al país o colocarse en situaciones de riesgo si residen en estados como:

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

"En relación con el desarrollo de la situación de seguridad en los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, México, la Embajada de Ucrania sigue de cerca los acontecimientos “, menciona la embajada de Ucrania en México.

A los ciudadanos ucranianos que viven en México se les recomienda:

Mantener la calma y seguir los mensajes oficiales de las autoridades locales.

Seguir las recomendaciones de las autoridades de seguridad de los gobiernos de Jalisco, Michoacán y Guanajuato

Evitar difundir información no verificada