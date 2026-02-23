Estados Unidos activó una alerta de viaje para sus connacionales en México debido a las reacciones violentas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Estados Unidos emitió una lista de estados en alerta y en algunos casos especificó municipios:

  1. Jalisco
  2. Baja California
  3. Quintana Roo
  4. Guanajuato
  5. Guerrero
  6. Michoacán
  7. Oaxaca
  8. Nuevo León
  9. Tamaulipas

Estados Unidos alerta por violencia en Puerto Vallarta, Cancún y otros sitios tras muerte de El Mencho

En el caso de Jalisco destacó que se incluye a ciudades como Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala; en el de Baja California incluye a Tijuana, Tecate y Ensenada.

Para el caso de Quintana Roo, incluye a Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum.

Estados Unidos pide a sus ciudadanos en México no salir a las calles

Estados Unidos recordó que hay operaciones de seguridad en curso y bloqueos de carreteras por lo que pide a sus ciudadanos en México refugiarse hasta nuevo aviso.

Recordó que si bien no se han cancelado los vuelos nacionales e internacionales, los servicios de transportación han sido suspendidos en Puerto Vallarta y algunos negocios ha suspendidos sus operaciones.

Por ello dio una lista de recomendaciones a sus ciudadanos:

  • Refugiarse
  • Minimizar desplazamientos
  • Permanecer en sus residencias y hoteles
  • Evitar acercarse a actividades policiales
  • Mantenerse alerta de su entorno
  • Monitorear medios de comunicación locales
  • Seguir instrucciones de autoridades en caso de emergencia
  • Evitar multitudes
  • Mantener a amigos y familiares informados de su ubicación

En el caso de personal estadounidenses en el Consulado de Tijuana y los que están en Guerrero y Quintana Roo tiene la orden de confinamiento.