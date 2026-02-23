Estados Unidos activó una alerta de viaje para sus connacionales en México debido a las reacciones violentas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
Estados Unidos emitió una lista de estados en alerta y en algunos casos especificó municipios:
- Jalisco
- Baja California
- Quintana Roo
- Guanajuato
- Guerrero
- Michoacán
- Oaxaca
- Nuevo León
- Tamaulipas
Estados Unidos alerta por violencia en Puerto Vallarta, Cancún y otros sitios tras muerte de El Mencho
En el caso de Jalisco destacó que se incluye a ciudades como Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala; en el de Baja California incluye a Tijuana, Tecate y Ensenada.
Para el caso de Quintana Roo, incluye a Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum.
Estados Unidos pide a sus ciudadanos en México no salir a las calles
Estados Unidos recordó que hay operaciones de seguridad en curso y bloqueos de carreteras por lo que pide a sus ciudadanos en México refugiarse hasta nuevo aviso.
Recordó que si bien no se han cancelado los vuelos nacionales e internacionales, los servicios de transportación han sido suspendidos en Puerto Vallarta y algunos negocios ha suspendidos sus operaciones.
Por ello dio una lista de recomendaciones a sus ciudadanos:
- Refugiarse
- Minimizar desplazamientos
- Permanecer en sus residencias y hoteles
- Evitar acercarse a actividades policiales
- Mantenerse alerta de su entorno
- Monitorear medios de comunicación locales
- Seguir instrucciones de autoridades en caso de emergencia
- Evitar multitudes
- Mantener a amigos y familiares informados de su ubicación
En el caso de personal estadounidenses en el Consulado de Tijuana y los que están en Guerrero y Quintana Roo tiene la orden de confinamiento.