Estados Unidos activó una alerta de viaje para sus connacionales en México debido a las reacciones violentas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Estados Unidos emitió una lista de estados en alerta y en algunos casos especificó municipios:

Jalisco Baja California Quintana Roo Guanajuato Guerrero Michoacán Oaxaca Nuevo León Tamaulipas

Estados Unidos alerta por violencia en Puerto Vallarta, Cancún y otros sitios tras muerte de El Mencho

En el caso de Jalisco destacó que se incluye a ciudades como Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala; en el de Baja California incluye a Tijuana, Tecate y Ensenada.

Para el caso de Quintana Roo, incluye a Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum.

Estados Unidos pide a sus ciudadanos en México no salir a las calles

Estados Unidos recordó que hay operaciones de seguridad en curso y bloqueos de carreteras por lo que pide a sus ciudadanos en México refugiarse hasta nuevo aviso.

Recordó que si bien no se han cancelado los vuelos nacionales e internacionales, los servicios de transportación han sido suspendidos en Puerto Vallarta y algunos negocios ha suspendidos sus operaciones.

Por ello dio una lista de recomendaciones a sus ciudadanos:

Refugiarse

Minimizar desplazamientos

Permanecer en sus residencias y hoteles

Evitar acercarse a actividades policiales

Mantenerse alerta de su entorno

Monitorear medios de comunicación locales

Seguir instrucciones de autoridades en caso de emergencia

Evitar multitudes

Mantener a amigos y familiares informados de su ubicación

En el caso de personal estadounidenses en el Consulado de Tijuana y los que están en Guerrero y Quintana Roo tiene la orden de confinamiento.