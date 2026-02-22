El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reconoció el trabajo que el Ejército de México hizo con la muerte de El Mencho hoy 22 de febrero de 2026.

Sin embargo, Landau dijo estar enterado de los hechos de violencia en México que se desataron tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Estados Unidos celebra la muerte de El Mencho en manos del Ejército de México

A la par de que la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) confirmó que El Mencho murió siendo trasladado con “heridas de gravedad” tras el operativo en Tapalpa, Jalisco, Estados Unidos celebró lo ocurrido.

Christopher Landau compartió en su cuenta de X la información de la muerte de El Mencho por el Ejército de México, recordando que Nemesio Oseguera era uno de los capos “más sanguinarios y despiadados”.

El subsecretario explicó que el hecho es de avance para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo en general por los negocios que el CJNG tenía repartidos entre continentes.

“Los buenos son más fuertes que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”. Christopher Landau, subsecretario de Estado en Estados Unidos.

Christopher Landau, subsecretario de Estado en Estados Unidos, reconoce al Ejército de México por muerte de El Mencho. (@DeputySecState)

Estados Unidos se solidariza con violencia en México tras muerte de El Mencho

Así como Estados Unidos celebró el trabajo del Ejército de México por la muerte de El Mencho, Landau también dijo estar enterado de la violencia que esto provocó.

El subsecretario dijo que no sorprende que “los malos respondan con terror” recordando que ante la situación se debe mantener la calma y mandó ánimo a México.

“PD: Estoy viendo las escenas de violencia en México con gran tristeza y preocupación. No es sorprendente que los malos respondan con terror. Pero nunca debemos perder la calma ¡Ánimo México!”. Christopher Landau, subsecretario de Estado en Estados Unidos.