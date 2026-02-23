La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió que tras el operativo de Tapalpa en Jalisco, se ha comunicado con diplomáticos para informar sobre la estrategia por la captura de El Mencho.

La SRE encabezada por Juan Ramón de la Fuente explicó que a diplomáticos se les ha “transmitido” que México tiene como prioridad “trabajar por la paz, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos”.

SRE mantiene comunicación con diplomáticos tras detención de El Mencho

El 22 de febrero de 2026 se dio a conocer la detención y muerte de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lo que desató olas de violencia en Jalisco y otros estados de la república a manos del crimen organizado.

Ante ello, la SRE informó por su cuenta en X que ha sostenido comunicación con el cuerpo diplomático que radica en México, así como los embajadores mexicanos en el extranjero para detallar el operativo para la captura de El Mencho.

Asimismo, explicó que se ha subrayado la propiedad del gobierno de México buscando paz, seguridad, justicia y bienestar para los mexicanos, así como de toda persona que radique en el país.

“La SRE informa que ha mantenido contacto con el cuerpo diplomático acreditado en nuestr país y con todas nuestras representaciones en el exterior, con el objetivo de información sobre el operativo que se llevó a cabo el día de ayer por fuerzas federales de seguridad. Se ha transmitido que la prioridad del gobierno es trabajar por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de los ciudadanos, así como la de todas las personas que se encuentren en territorio nacional”. Comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa sobre operativo contra El Mencho. (@SRE_mx)

Ron Johnson celebra el trabajo del ejército por detención de El Mencho

La SRE externó que mantuvo comunicación con embajadores extranjeros en México y embajadores mexicanos en el mundo para informar sobre el operativo para la detención de El Mencho.

Asimismo, Ron Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró el trabajo realizado por el ejército mexicano para la detención de El Mencho.

A través de un comunicado, Johnson subrayó que así como reconoce al ejército, también al Gobierno de México y celebra la relación unilateral del país con Estados Unidos para terminar con el crimen organizado.

“Bajo el liderazgo del presidente [Donald] Trump y la presidenta [Claudia] Sheinbaum, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes. Los Estados Unidos se mantienen firmes junto a México en esta responsabilidad y esfuerzo compartidos”. Comunicado del embajador Ron Johnson.