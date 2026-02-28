El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió el tono contra Irán durante su nuevo mensaje por la situación en Medio Oriente.

Esto durante su participación en un mitin celebrado en el puerto de Corpus Christi, Texas, en donde Donald Trump aseguró que Estados Unidos está evaluando posibles escenarios contra Irán.

Trump asegura que muy pronto tomará una “decisión nada fácil” sobre Irán

En su más reciente presentación pública, celebrada el viernes 27 de febrero desde Corpus Christi, Texas, Donald Trump se pronunció nuevamente sobre Irán elevando el tono de su mensaje.

El republicano dijo que su gobierno está en vísperas de “tomar una decisión importante”, la cual aseguró “no será nada fácil”.

Trump sube el tono contra Irán en nuevo mensaje (Mandel NGAN / AFP / AFP)

Trump manifestó que no se encuentra contento con el rumbo que llevan las negociaciones con el régimen iraní del ayatolá Alí Jamenei, insistiendo que prefiere llegar a una solución pacífica del conflicto.

En este sentido, el presidente estadounidense señaló que Irán “lleva muchísimo tiempo matando gente”, haciendo mención de las más de 32 mil personas que han muerto en los últimos meses durante las protestas en este país.

Ante ello, Donald Trump reiteró que buscará llegar a un acuerdo, aunque dijo que este debe ser sumamente significativo, toda vez que destacó destruyeron su capacidad nuclear.

No obstante, el republicano hizo mención a las dificultades que ello representará, pues se refirió a Irán como “gente muy difícil y peligrosa”.