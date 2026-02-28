El gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), emitió una alerta de viaje en la que advierte por los riesgos de viajar a Irán e Israel.

“La SRE informa que continúa atenta a la situación que se desarrolla en la región del Medio Oriente y hace un llamado a las y los mexicanos a evitar los viajes a Irán e Israel dadas las actuales circunstancias” SRE

En su comunicado, la dependencia federal garantizó que el personal de las dos embajadas de México en ambos países brindará la atención a los connacionales que así lo requieran.

Cabe destacar que la alerta de viaje se emitió debido a la nueva escalada en las tensiones entre Irán e Israel y las amenazas de Estados Unidos de lanzar un ataque.

A pesar del reinicio de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para aliviar las tensiones con Israel, el gobierno de Donald Trump intensificó el despliegue militar sobre la nación persa.

Lo anterior debido a que el 26 de febrero de 2026 llegó a la costa israelí el portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, por lo que México ya reaccionó.

“A la población que se encuentra en esos países, recomendamos seguir las indicaciones de las autoridades locales” SRE

Al señalar que la acción se debe a las “actuales circunstancias”, la SRE resaltó que para los mexicanos que ya estén en dichos países se brindará la atención consular que requieran.

Tras señalar que las embajadas de México en Irán e Israel están en contacto permanente con las y los connacionales, explicó que de momento en ninguna se han recibido peticiones de asistencia.

Finalmente, recomendó a los mexicanos llamar a los números de las embajadas y usar el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior para comunicación directa.

Tensiones entre Irán e Israel (Michelle rojas)

¿Por qué México activó una alerta de viaje para Irán e Israel?

Lo anterior debido a que Israel reforzó medidas de seguridad internas y mantiene la coordinación con Estados Unidos, mientras las negociaciones con Irán continúan.

Ante ello, el gobierno iraní respondió con advertencias sobre posibles represalias y mensajes de resistencia, generando un ambiente de incertidumbre en la región.