Marco Rubio, secretario de Estado, acusó a Irán de realizar detenciones injustas a ciudadanos estadounidenses y llamó a esta nación a ponerle “fin a esta práctica abominable”.

El secretario Rubio advirtió que si Irán no cesa las detenciones de ciudadanos estadounidenses, invalidará los pasaportes para viajar a Irán o hacer escala en este país de medio oriente.

Marco Rubio da ultimátum a Irán por ciudadanos estadounidenses detenidos

Marco Rubio informó que ha designado a Irán como “estado patrocinador de detenciones injustas”, principalmente, por la detención de ciudadanos inocentes de Estados Unidos.

Rubio presiona a Irán por ciudadanos estadounidenses detenidos (Alex Brandon / AP)

En redes sociales, Marco Rubio dio a conocer esta designación y dio un ultimátum a Irán para que detengan las detenciones injustas y se libere de inmediato a los ciudadanos estadounidenses.

De acuerdo con Marco Rubio, el gobierno de Irán detiene a ciudadanos estadounidenses, y de otras naciones, para ejercer presión política, por lo que exige detener esta “práctica abominable”.

Pese a que Irán ya se encuentra entre los países con alertas de vuelo, Marco Rubio advirtió que podría imponer una restricción en Estados Unidos para que sus ciudadanos no viajen a este país.

Hasta el momento, Corea del Norte es el único país al que el gobierno de Estados Unidos ha levantado una restricción de viaje, aunque se le podría sumar Irán si no libera a ciudadanos detenidos.