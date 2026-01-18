En medio de tensiones internas e internacionales, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, lanzó un mensaje en redes sociales advirtiendo de “guerra total” si se da algún ataque contra el líder supremo, Ali Khamenei.

Masoud Pezeshkian señaló que la “guerra a gran escala” se aplicaría en contra de Estados Unidos y todos sus aliados, a quienes culpan de las “dificultades y penurias” del pueblo de Irán.

Mensaje del presidente de Irán se da en medio de declaraciones de Estados Unidos

La publicación en redes sociales de Masoud Pezeshkian no es de manera gratuita, surge luego de declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un “nuevo liderazgo en Irán”.

Mensaje de Masoud Pezeshkian, presidente de Irán (Especial)

Sin olvidar que el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, señaló a Donald Trump como un criminal, culpándolo directamente de las recientes protestas en el país, así como de las víctimas y daños derivados de las mismas.

Aunque no se menciona exactamente quiénes son estos “aliados de Estados Unidos”, se cree que es una referencia al gobierno de Israel, el cual también está en constante tensión con el país árabe.

Mismas que incluso han llevado a ataques directos en el pasado, aunque sin una escalada como la que está sugiriendo Masoud Pezeshkian.

Irán culpa a Estados Unidos de “hostilidad histórica”

Otro punto importante del mensaje de Masoud Pezeshkian, es que responsabiliza a Estados Unidos de la situación que ha atravesado Irán a lo largo de su historia.

Masoud Pezeshkian califica de “hostilidad histórica” la relación que existe entre Irán y Estados Unidos, donde este último ha ejercido una constante presión contra la nación árabe.

Donde las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados, principalmente las de corte económico, han provocado que la vida para el pueblo iraní sea particularmente difícil en diversos sentidos.

Protestas en Irán (IRAN PRESS / AFP / AFP)

Hasta el momento, no ha habido una respuesta por parte de Estados Unidos, Donald Trump, o algún representante local o internacional relacionado al gobierno de la Casa Blanca.

No obstante, se espera que la administración de Trump continúe la guerra de declaraciones, como ha sido un continuo desde el regreso del empresario a la presidencia del país.