El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió a Irán una respuesta que “ni siquiera pueden imaginar” si llegan a atacar a su país.

La advertencia se da tras una reunión en Estados Unidos en donde se habría mencionado el interés de defenderse de Irán, así como en medio de las negociaciones por el armamento nuclear en Ginebra.

Aunado a los ejercicios navales que Irán y Rusia llevaron a cabo en el golfo de Omán y a la reciente advertencia ante la Organización de las Naciones Unidas en caso de una agresión.

Fue durante una ceremonia de la Fuerzas de Defensa de Israel, que Benjamin Netanyahu afirmó que Irán cometería un gran error si los atacan, ya que enfrentarán una respuesta “que ni siquiera se pueden imaginar”.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel (JACK GUEZ / POOL / EFE)

Tal como destacó Benjamin Netanyahu, Israel está preparado para cualquier escenario ante la negativa de sus “enemigos” en Medio Oriente a rendirse, entre los cuales estaría Irán.

Benjamin Netanyahu también destacó a su principal aliado, Estados Unidos, a quienes han insistido sobre el desarme nuclear de Irán, y con quienes trabajan “codo con codo” ante la amenaza que representan.

Y reiteró que Estados Unidos se mantiene como pilar ante los desafíos regionales, ya que además de Irán, Israel disputa con Siria y Líbano, en donde mantienen zonas desmilitarizadas.

Esto fue secundado por el ministro de Defensa de Israel, quien advirtió a Irán no ponerlos a prueba, ya que se encontrarán con un ejército fuerte y victorioso, así como un pueblo unido.

Irán lanza advertencia a la ONU: responderá ante cualquier agresión militar

Ante las advertencias de Estados Unidos y de Israel, Irán también lanzó una advertencia al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que refiere una respuesta a cualquier agresión militar.

Irán mencionó en una misiva al secretario de la ONU que Donald Trump hace referencia a una agresión militar, por lo que considera objetivos legítimos las instalaciones y otros activos “hostiles” en la región.

Diversos funcionarios iraníes mencionaron anteriormente que no buscan conflicto con ninguna nación; sin embargo, de ser atacados, actuarán en defensa propia.