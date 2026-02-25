El ministro de Exteriores del gobierno de Irán, Abás Araqchí, garantizó que el país no va a desarrollar una arma nuclear, pero advirtió que no van a renunciar a su programa atómico.

“Irán no desarrollará bajo ninguna circunstancia armas nucleares, ni los iraníes renunciaremos jamás a nuestro derecho a aprovechar los beneficios de la tecnología nuclear pacífica” Abás Araqchí. Ministro de Exteriores de Irán

Así lo expuso el funcionario diplomático de cara al reinicio de las negociaciones con Estados Unidos, sobre las que espera que permitan llegar a un acuerdo justo entre ambos países.

Asimismo, las declaraciones se dieron ante el acecho de las fuerzas armadas de Estados Unidos que realizaron un fuerte despliegue militar que no se había visto desde la invasión a Irak.

Ante el arranque de las tercera ronda de negociaciones en Ginebra que se dará el 26 de febrero, el gobierno de Irán aseguró que entre sus planes no existe la posibilidad de desarrollar una arma nuclear.

Por medio de un mensaje que compartió en redes sociales, Abás Araqchí, ministro de Exteriores de Irán, señaló que no se contempla la creación de una arma nuclear que ponga el riesgo la seguridad global.

Irán (ATTA KENARE / AFP)

Sin embargo, resaltó que eso no significa que Irán vaya a renunciar a su programa atómico, pues destacó que tienen el derecho de “aprovechar los beneficios de la tecnología nuclear pacífica a favor de su pueblo".

El mensaje adelantado, se ha interpretado como una señal de Irán en busca de tranquilizar las tensiones con Washington, que ha lanzado diversas amenazas por el enriquecimiento de uranio iraní.

De la misma forma, el pronunciamiento se dio mientras Estados Unidos insiste en limitar el alcance de los misiles persas para reducir el riesgo para Israel, así como eliminar el apoyo que otorgan a grupos como Hamás y Hezbolá.

Irán espera alcanzar acuerdo con Estados Unidos

Al asegurar que no están en sus planes el desarrollo de una arma nuclear, pero mantendrá su programa atómico, el ministro de Exteriores de Irán indicó que espera que se llegue a un acuerdo con Estados Unidos.

Sobre el tema, Abás Araqchí señaló en otra publicación que el 26 de febrero Estados Unidos e Irán tiene una “oportunidad histórica” para alcanzar un acuerdo sin precedentes.

“El acuerdo está al alcance de la mano, pero solo si se da prioridad a la diplomacia” Abás Araqchí. Ministro de Exteriores de Irán

En especial porque es posible que ambos países externen sus deseos por analizar las preocupaciones mutuas y, ante ello, se satisfagan los intereses de ambas partes.