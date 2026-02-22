La tensión aumenta, Irán califica terroristas a países de la Unión Europea por apoyo a Estados Unidos.

Irán ha tomado acciones recíprocas, luego de que la Unión Europea decidiera mostrar que está de lado de Estados Unidos a nivel diplomático.

Califica Irán de terroristas a países de la Unión Europea por apoyo a Estados Unidos

Este sábado 21 de febrero, Irán declaró como “organizaciones terroristas” a las fuerzas armadas y aéreas de todos los Estados miembros de la Unión Europea.

La medida llega después de que el pasado 19 de febrero la propia Unión Europea incluyera al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en su lista de organizaciones terroristas.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán justificó sus acciones ante la decisión ilegal e injustificable de la Unión Europea que atenta contra el derecho internacional y lo establecido por la ONU.

Señalando que se basa en el principio de reciprocidad y de conformidad con el artículo 7 de la Ley que aprobó en 2019.

La cual se denomina “Acción recíproca en respuesta a la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista por los Estados Unidos”.

Unión Europea (Unsplash)

En dicha ley se estipula que todos los países que “sigan o apoyen” la decisión de designar al CGRI como organización terrorista estarán sujetos a acciones recíprocas.

Desde la perspectiva del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, la Unión Europea se encuentra sujeta a esa ley.

La medidas de complican más las relaciones diplomáticas de Irán con Estados Unidos y Europa, en un escenario donde el país islámico intensificó pruebas de misiles en el Estrecho de Ormuz.

Los países de la Unión Europea considerados como terroristas por Irán son:

Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

República Checa

Chipre

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Irlanda

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

Países Bajos

Polonia

Portugal

Rumanía

Suecia