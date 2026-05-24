El diario The New York Times reportó que Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un acuerdo preliminar para reabrir el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

De acuerdo con tres altos funcionarios consultados por el medio estadounidense, el pacto incluiría un cese al fuego en distintos frentes de conflicto, incluidos los combates en Líbano, además del levantamiento del bloqueo naval que Washington mantenía sobre puertos iraníes.

Como parte del acuerdo, Irán permitiría nuevamente el libre tránsito comercial por el estrecho de Ormuz sin aplicar aranceles y se comprometería a retirar las minas marinas desplegadas en la zona.

Aumenta el precio del petróleo por posible bloqueo en estrecho de Ormuz. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

¿Qué contempla el posible acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán?

Según el reporte, los temas más complejos relacionados con el programa nuclear iraní serán discutidos formalmente en un plazo de entre 30 y 60 días.

Además, fuentes estadounidenses señalaron que ya existiría un acuerdo de principio para que Irán elimine sus reservas de uranio altamente enriquecido, uno de los puntos centrales de las negociaciones.

El posible pacto también contempla la liberación de 25 mil millones de dólares en activos iraníes congelados en el extranjero.

Pese al avance diplomático, persisten tensiones internas en Irán.

Medios estatales vinculados a la Guardia Revolucionaria matizaron las declaraciones sobre el acuerdo y subrayaron que el control del estrecho de Ormuz continuará bajo soberanía iraní.

Irán responde a última propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra (Yazmín Betancourt)

Donald Trump asegura que Estados Unidos no acelerará negociaciones con Irán

Por su parte, Donald Trump afirmó este domingo que su gobierno no tiene intención de apresurar un acuerdo definitivo con Teherán.

“He dado instrucciones a mis representantes para que no se precipiten (...) porque el tiempo está de nuestro lado”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario estadounidense agregó que el bloqueo contra Irán “seguirá en pleno vigor” hasta que ambas partes concreten un acuerdo formal.

Estados Unidos mantiene restricciones sobre los puertos iraníes desde el 13 de abril, luego de que Teherán paralizara gran parte del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes iniciados el pasado 28 de febrero.

Las declaraciones de Trump ocurrieron horas después de que legisladores republicanos y demócratas expresaran reservas sobre algunos puntos del acuerdo en negociación.